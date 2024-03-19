Це вердикт російському населенню, – політолог про "перемогу" Путіна на виборах

За даними ЦВК Росії, на виборах президента за Владіміра Путіна буцімто проголосувало понад 87% росіян. Утім нескладно підтасувати вибори, для диктатора складніше буде легітимізуватися вшосте.

Про це 24 Каналу заявив політолог Микола Давидюк, зауваживши, що за 20 років на посаді диктатор навчився брехати та домальовувати. Для цього в поміч електронне голосування, уміння підкидати в російській глибинці голоси, а також незаконне голосування на тимчасово окупованих територіях України.

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"Це вердикт російському населенню, яке підтримало це все, не вийшло на вулиці. Жодного мільйонного мітингу ми не бачимо зі сторони Росії, яка б вийшла і сказала, що "ні, це не вся Росія", – сказав політолог.

Однак росіяни не вийшли протестувати проти виборів Путіна і не сказали, що їм це все не подобається. Це означає, що вони це підтримують.

"Тоді просто не треба порушувати питання про "хороших руських", про "поганих руських". Вони всі виявляються одинакові. Де боятись виходити на мітинги – у Берліні, у Лондоні, у Празі, у Барселоні? Це рабське мислення", – наголосив Давидюк.

Політолог зазначив, є багато прикладів, де раби звільнялися з рабства. Водночас є ті, хто не хоче свободи – вони робитимуть рабами й своїх дітей.

"Найгеніальніша" ідея російських політтехнологів і штабу Навального: "А станьмо в чергу як дід з бабою стояли за ковбасою. То ми будемо стояти в черзі в пам'ять Навального і за вільну Росію". І що ви настояли?

– обурився Микола Давидюк.

У країні-агресорці масово затримували росіян , які вирішили долучитися до акції "Опівдні проти Путіна". Ще до своєї смерті російський опозиціонер Олексій Навальний підтримав пропозицію прийти о 12-й годині в останній день виборів президента Росії – 17-го березня – на виборчу дільницю та проголосувати проти Владіміра Путіна або зіпсувати бюлетень.

Політолог зауважив, що російські псевдоактивісти та псевдополітики неспроможні та нічого із себе не представляють. Він додав, що, якщо Захід хоче допомогти Росії й врятувати її як державу, то єдині, кому вони повинні давати гроші – це ЗСУ.

"Жодної російської преси, жодних російських усіх так званих політичних рухів. Усі гроші на Збройні Сили України. Це єдине, що допоможе врятувати континент від путінської загрози", – сказав Давидюк.

Він зазначив, що СРСР розвалили дисиденти. Ті, хто бився своїм життям та здоров'ям за свої країни. А росіяни просто стояли у чергах.

"Є єдиний шанс зірвати вибори Путіна – це не визнати його обрання світовою спільнотою. Тому зараз м'яч на половині поля наших політиків та дипломатів", – наголосив політолог.

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