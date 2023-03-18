Покарання до 7 років колонії за "дискредитацію" армії: Путін підписав новий закон

Російський диктатор Владімір Путін 18 березня підписав закон про покарання до семи років колонії за "дискредитацію" учасників війни проти України, у тому числі добровольців.

Про це повідомляють росЗМІ. Також тепер стаття про "фейки" щодо окупантів також поширюється на добровольців, максимальне покарання за нею – до 15 років колонії, передає 24 Канал.

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Також російський диктатор підписав закон, згідно з яким українське громадянство тих, хто бажає отримати російське, вважатиметься припиненим з дня подання до МВС Росії заяви про вихід з нього.

За весь 2022 рік генпрокуратура Росії зареєструвала 187 "злочинів" за статтею про розповсюдження "фейків". До кінця минулого року, за підрахунками різних ЗМІ, до російських судів надійшло понад 5,5 тисяч протоколів про адміністративні правопорушення щодо "дискредитації". Восени 2022 року, за даними МВС, було порушено понад 100 кримінальних справ щодо "дискредитації" російської армії.

Є відомості про 148 фігурантів кримінальних справ про поширення "фейків" та 60 фігурантів кримінальних справ про "дискредитацію".

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