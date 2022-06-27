Путін підтвердив, що поїде на саміт G20, на якому виступить Зеленський
Російський диктатор Володимир Путін набрався сміливості виїхати за межі Росії. Він хоче відвідати саміт G20, до якого, щоправда, ще дуже далеко.
Російський диктатор Володимир Путін після повномасштабного вторгнення Росії в Україну не покидає території країни-окупанта. Поки Росія стає все більшим вигнанцем серед цивілізованих країн, лідер окупантів вирішив відсидітися удома.
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Майбутній вояж Путіна в Індонезію
15 – 16 листопада 2022 року на Балі відбудеться саміт країн "великої двадцятки". Президент Індонезії Джоко Відодо запросив і російського диктатора Володимира Путіна.
Помічник Путіна Ушаков вже заявив, що Путін поїде в Індонезію та навіть сподівається, що зустріч відбудеться офлайн.
Взяти участь у саміті G20 має й президент України Володимир Зеленський. Якими мотивами керувався Відодо, коли запрошував на саміт Путіна, невідомо.
Нагадаємо, що у квітні президент США Джо Байден особисто телефонував Відодо та просив не допустити участі Путіна у саміті "великої двадцятки". Активну роботу у цьому напрямку проводили й американські дипломати. Також Байден закликав взагалі виключити Росію з цього формату за те, що вона напала на Україну. На жаль, до його аргументів щодо Путіна не дослухалися.
А от на участь Володимира Зеленського, на які наполягали США, Відодо таки пішов. 29 квітня він зателефонував нашому президенту та запросив взяти участь у саміті. Китайці ж взагалі наполягають на тому, щоб війни Росії з Україною взагалі не було на порядку денному саміту G20.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також заявила, що лідери Заходу не будуть бойкотувати подію, а навпаки, приїдуть й скажуть в очі Путіну все, що вони думають.
Війна Росії з Україною: останні новини
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