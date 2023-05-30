Путін вигадав абсурдне "пояснення" атаці дронів по Москві

Російський президент Владімір Путін підтвердив журналістам, що 30 травня Москву атакували дронами. От тільки диктатор не зміг вигадати нічого кращого, тому традиційно звинуватив Україну.

Про це пишуть російські ЗМІ. Крім того, бункерний дід заявив, що окупанти нібито вдарили по штабу військової розвідки України, передає 24 Канал.

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Що знову навигадували в Кремлі

У Міноборони Росії заявили, що протягом доби російські військові "вразили усі цілі, де під керівництвом фахівців західних спецслужб планувалися терористичні акти на території Росії".

Цікаво, що цю версію брехні, мабуть, не узгодили з Путіним, оскільки він стверджує, що центри прийняття рішень в Україні атакували 2-3 дні назад.

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Крім того, диктатор каже, що дрони атакували Москву, тому що "київський режим добивається дзеркальної відповіді від Росії, аби звинуватити її в тероризмі".

Росія повинна була відповісти на розв'язану українським режимом війну на Донбасі. Але високоточною зброєю ми цілимося саме по об'єктах військової інфраструктури: по складах боєприпасів, по центрах прийняття рішень. Зрозуміло, що до цих об'єктів відноситься штаб військової розвідки України, по якому ми нанесли удари 2 дні назад,

– сказав Путін.

Він також заявив, що Україна нібито намагається залякати Росію, атакуючи житлові будинки громадян.

Ми ж нагадаємо, що протягом останніх двох днів масових атак українська ППО знешкодила усі ворожі ракети, які запустили окупанти на столицю та інші українські міста.

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Насправді ж причиною ранкової атаки на Москву може бути початок внутрішнього перевороту в Росії, який розпочався 22 травня, коли добровольчі формування росіян почали операцію зі "звільнення" у Бєлгородській області.

Тим паче, що командир Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін з позивним "Вайт Рекс" нещодавно заявляв, що Москва є його рідним містом, тому, особисто для нього, боротьба проти путінських посіпак закінчиться лише в цьому місті.

"В Москві (закінчаться бойові дії – 24 Канал), коли ми піднімемо прапор РДК над Кремлем", – висловився командир.