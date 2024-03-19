Путін після "виборів" посилить мобілізацію, ЗСУ потрібні резерви, – Міноборони

В українському Міноборони заявили, що у Путіна є перевага в артилерії 7 до 1. Також диктатор має величезний ресурс живої сили.

Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк у своїй колонці розповів, що Путін робитиме після так званих "виборів". Адже він нібито "набрав" 87% голосів.

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У Міноборони попередили, що Путін проведе ще одну мобілізацію

Ще один вагомий козир окупантів – величезний ресурс живої сили. Людей, що свідомо йдуть вбивати українців, і багатомільйонна маса росіян, які підтримують агресивну війну своєї країни проти України. Путіну вдається зберігати контроль над інформаційним простором Росії,

– розповів Гаврилюк.

За його словами, втрати у живій силі не зупинять окупантів, адже в росіян солдати є розхідним матеріалом. Це підтверджують втрати росіян під час захоплення Бахмута та Авдіївки.

У спробах окупувати Бахмут Росія втрачала, за даними британської розвідки, одного солдата на кожні здобуті 48 сантиметрів. Вже у лютому 2024 року Кремль мав найбільші середньодобові втрати з початку вторгнення – 983 особи на добу.

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що жорстоке ставлення до життя своїх солдатів – це найстрашніша зброя Кремля. Адже з часу останньої зустрічі в форматі "Рамштайн", з 14 лютого, росармія втратила в Україні понад 32 000 своїх військових.

Без сумніву, через деякий час після імітації виборів у Росії Путін пожене своїх нових солдатів уперед, з новою люттю. Він накаже провести наступну примусову мобілізацію, збере нових найманців із третіх країн. На початку свого нового президентсько-диктаторського терміну він захоче більше перемог на полі бою в Україні, більше страху для європейців,

– заявив Гаврилюк.

Заступник міністра оборони додав, що перед тим як ця нова хвиля російських "мобіків" опиниться на фронті, Україна може матиме певний час для мобілізації сил. Зокрема, щоб підсилити бригади та створити резерви.