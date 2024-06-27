У 2022 році він цього не міг навіть уявити, – політтехнолог сказав, що почав визнавати Путін

Представник Пентагону Патрік Райдер відповів на звинувачення Росії у причетності США до ударів по Криму. Він заявив, що саме Росія відповідальна за розгортання війни, яка призводить до загибелі людей. Райдер закликав країну-агресорку повернути суверенні території України.

Політтехнолог Михайло Шейтельман озвучив думку 24 Каналу, що російські політики потроху почали усвідомлювати, що Крим повернеться до складу України. А очільник Кремля про те, що Росії може бути нанесена стратегічна поразка.

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Раніше Путін не міг уявити, що Росія програє війну

На думку Шейтельмана, заява російського диктатора, яку він зробив під час візиту до В'єтнаму, свідчить про те, що він багато що усвідомив. З його слів, у 2022 році перед початком повномасштабного російського вторгнення в Україну, Путін не міг збагнути, що Росія програє війну настільки, що може припинити своє існування.

До них почало доходити, що Крим повернеться в Україну. Путін у В'єтнамі розповідає про те, що Росії буде завдана стратегічна поразка, це ж вперше така заява. Він визнає, що у Заходу є можливість завдати цю поразку Росії й знищити її,

– озвучив Шейтельман.

Коротко про візит Путіна у В'єтнам

Російський диктатор 20 червня відвідав столицю В'єтнаму Ханой, де зустрівся з президентом країни То Ламом. Ймовірно, що одна з цілей такого візиту, на думку військових експертів, спроба очільника Кремля повернути звідти в Росію радянську зброю. Путін підписав договір з В'єтнамом для поглиблення стратегічного партнерства.