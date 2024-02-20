На знак "особливих відносин": Путін подарував Кім Чен Ину авто російського виробництва

Російський диктатор Володимир Путін подарував своєму північнокорейському колезі Кім Чен Ину автомобіль, виготовлений у Росії. Пхеньян вважає, що це ознака "особливих відносин" між двома сторонами.

Путін припідніс лідеру КНДР цей "щедрий подарунок", при цьому порушив санкції ООН проти Пхеньяну. Оскільки вони, зокрема, забороняють ввозити до Північної Кореї предмети розкоші, включно з автомобілями класу люкс.

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Подарунок від Путіна

Про те, що очільник Кремля подарував Кіму автомобіль російського виробництва для особистого користування повідомило офіційне Центральне телеграфне агентство Північної Кореї.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков повідомив російським медіа, що Кім Чен Ин отримав новий Aurus.

Автомобіль передали групі, до якої входила сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон. Вона подякувала і сказала, що "подарунок служить чіткою демонстрацією особливих особистих відносин між вищими лідерами двох країн. Однак інші подробиці про те, як відбулася передача автомобіля, невідомі.

У виданні CNN зазначили, що подарунок Путіна потенційно порушує санкції Організації Об'єднаних Націй, накладені на Північну Корею через її програму ядерної зброї.

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