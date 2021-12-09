Путін подзвонив Меркель і подякував за співпрацю

Президент Росії Володимир Путін 9 грудня поговорив телефоном з Ангелою Меркель, яка 8 грудня склала повноваження. На сайті очільника Кремля зазначили, що він тепло подякував ексканцлерці.

Путін вдячний Меркель за багаторічну плідну співпрацю. Він наголосив, що вже колишня канцлерка зробила великий внесок у розвиток російсько-німецьких відносин.

До теми Початок "ери Шольца": що йому треба зробити, аби залишити статус Меркель

На сайті російського президента повідомляють, що Меркель подякувала Путіну за спільну роботу, побажала успіху та налагодження діалогу з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Путін сказав, що завжди буде радий бачити Меркель в Росії.

Відносини Німеччини та Росії: що відомо