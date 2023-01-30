Укотре показує їхню неадекватність, – політолог про виправдання Кремля за погрози Джонсону

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що мав розмову з Путіним перед 24 лютого 2022 року, у якій намагався попередити російського диктатора щодо вторгнення в Україну. Путін сказав, що біль від однієї ракети буде недовгою, а тепер у Кремлі говорять, що цього не було.

Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких. Реакція Кремля на розповідь Джонсона про погрози Путіну була очевидною.

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Росія не показала нічого нового

Гладких зазначив, що це типова російська позиція, мовляв, доведи, що це я. Ця людина стоїть у лайні, все довкола неї лайном вимазано, а вона говорить, мовляв, доведи, що це я. Усе всім давно зрозуміло. Якісь нові докази – це кількісні характеристики, а якісні характеристики в принципі вже зрозумілі.

Чи намагались західні лідери, й не тільки західні, донести й переконати Путіна в тому, що будь-які намагання досягнути політичних цілей воєнним шляхом в Україні, власне, як і будь-де в іншому місці, неприпустимі? Так, я впевнений, що намагались йому цю просту думку донести,

– зауважив політолог.

Він додав, що з огляду на результату Путін цього не почув. У нього тепер немає сенсу виправдовуватись і казати, мовляв, йому нічого не говорили. Та в нього взагалі й немає такого бажання виправдовуватись. Він разом з Пєсковим та іншим, як папуги, продовжують повторювати те саме, що говорили до початку вторгнення.

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Це вкотре демонструє їхню неадекватність

За словами політолога, це насправді ніяк не впливає на ситуацію. Це вкотре демонструє їхнє повне банкрутство й ідейну злиденність російської пропаганди, її непослідовність, безцінність і безглуздість. Це все вкотре показує неадекватність усіх цих персонажів, і це в принципі допомагає нам.

"Чим більше вони будуть показувати свою неадекватність, тим більше вони будуть викликати занепокоєння в усіх нормальних людей, які хочуть жити в цивілізованому світі, де людей, які є неадекватними і становлять небезпеку для глобального суспільства, щонайменше ізолюють. Нехай і надалі продукують цю маячню", – наголосив Гладких.

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