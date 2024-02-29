Путін знову пригрозив Заходу ядерною зброєю: в ЄС відреагували

29 лютого 2024, 16:26
Читать новость на русском

Російський диктатор Владімір Путін під час свого виступу з посланням Федеральним зборам знову вдався до погроз ядерною війною. У Євросоюзі прокоментували такі гучні заяви кремлівського очільника.

В Єврокомісії вважають, що погрози Путіна застосувати ядерну зброю проти України та Заходу є частиною політичної кампанії перед президентськими виборами. Загалом виступ диктатора перед парламентом Росії є черговою брехнею для російського народу. Про це заявив речник Єврокомісії з питань зовнішньої політики Петер Стано, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

Дивіться також Про війну – 20 хвилин і 2 години – про жіночі консультації та решту : Путін "вразив" зверненням

Путін несе відповідальність

За словами речника, цю промову варто розглядати в контексті майбутніх президентських виборів. Крім того, Путін намагається відвести свою провину від початку війни в Україні.

В Єврокомісії вважають, що російський диктатор відверто бреше народу.

Він несе відповідальність за всі наслідки – внутрішні в Росії, регіональні в Україні, а також глобальні на світовій арені. Тому, звичайно, всі ці погрози ядерною зброєю абсолютно неприйнятні й недоречні,
– сказав Пітер Стано.

Він додав, що російська нація живе під залізним ковпаком та репресіями, які нагадують часи Сталіна. Після нападу на Україну довіра до Росії повністю зруйнована, а сама агресія стала провалом для Москви.

Речник Єврокомісії наголосив, що зі свого боку ЄС буде робити все, аби війна закінчилась для Росії поразкою.

Диктатор не вперше погрожує застосуванням ядерної зброї

Автор: Маргарита Волошина, Софія Назаренко