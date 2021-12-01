Путін похвалив Байдена за намір балотуватися у 2024, але сам "не знає", чи зробить таке ж

Російський президент Володимир Путін 30 листопада вкотре заявив, що "не вирішив", чи буде балотуватися знову на найвищий державний пост. Мовиться про вибори 2024 року.

Разом із тим Путін зауважив, що глава Білого дому Джо Байден вже про свої наміри йти на вибори заявив, і це – правильно. Такі от думки глава Кремля озвучив під час форуму "Росія кличе!"

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Путін начебто й не знає, чи хоче знову бути президентом Росії

Під час форуму "Росія кличе!" Володимир Путін (який, нагадаємо, безроздільно править росіянами з 2000 року) 30 листопада заявив, що поки не вирішив, чи висуватиме свою кандидатуру на виборах глави держави у 2024 році. Хоча, мовляв, це добре, що у нього така можливість є.

Він протягнув через референдум поправки до конституції Росії, які фактично обнулили його президентські терміни.

І тепер він може знову балотуватися, причому двічі, і засідати в Кремлі аж до 2036 року (у Росії президентські терміни шестирічні).

у Путіна формально дійсно така можливість є, адже:

Робитиму це чи ні, поки я сам для себе ще не вирішив. Але сам факт наявності такого права вже стабілізує внутрішньополітичну ситуацію,

– чомусь вважає Путін.

А проте "скромно" додає, що своє переобрання метою для Росії не вважає.

Тут варто нагадати, що Путін подібні заяви робить не вперше:

Наприклад, 14 жовтня він теж сказав (в інтерв'ю CNBC), що рішення про балотування не прийняв.

І що говорити зараз про вибори зарано, бо, мовляв, такі розмови (щодо можливих наступників кремлівського трону) дестабілізують ситуацію в країні.

Ну а Байден молодець

У тій же розмові на форумі "Росія кличе!" Володимир Путін заявив ще й таке: президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зробив правильно, озвучивши свій намір балотуватися на другий термін.