Путін похвалив у розмові Орбана за антиукраїнську політику

Володимир Путін провів телефонну розмову з Віктором Орбаном – прем'єром Угорщини. Він похвалив його за "принципову позицію" щодо України.

Про це повідомляється на сайті Кремля.

Про що говорили Орбан і Путін?

Головною темою телефонної розмови була ситуація довкола Ірану і в усьому регіоні Близького Сходу, а також можливі наслідки для стану світового енергетичного ринку. До того ж не оминули тему війни в Україні.

Путін відзначив "принципову позицію" керівництва Угорщини на підтримку політико-дипломатичного врегулювання конфлікту, як і в цілому прагнення проводити виважений і суверенний курс у міжнародних справах,

– йдеться в повідомленні.

Окрім цього, торкалися питання мобілізації громадян Угорщини до Збройних Сил України та тих, які потрапили в російський полон.

В Росії сказали, що обговорювалось виконання домовленостей після переговорів у листопаді 2025 року з угорським прем'єр-міністром. Та заявили про продовження співпраці на різних рівнях.

Що відомо про політику Орбана щодо України?