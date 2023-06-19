Плакався, що "кинули": навіщо Путін дістав фейковий договір про нейтралітет України

На зустрічі з лідерами африканських країн у Санкт-Петербурзі Владімір Путін помахав якимось папірцем та зазначив, що то є нібито "договір про нейтралітет України". Буцімто його мали підписати в Стамбулі торік. Але, за словами Путіна, "київський режим" від нього відмовився.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен наголосив, що не можна виключати, що цей папірець був. Також не виключено, що саме Путіну підготували певний план, який йому необхідно було змусити підписати Україну. Про це він розповів 24 Каналу.

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Домовленості Путіна нічого не варті

Саме тому й російський диктатор демонстрував цей "договір" і розповідав, що "українська сторона всіх ошукала".

Путін часто плачеться, як його "кинули". Він згадує про "Мінські домовленості", мовляв, європейські лідери не збирались їх підписувати. Він – форматна людина з минулого століття, людина папірців. Проте питання в іншому: чого варті домовленості з Путіним, нехай і підписані? Вони нічого не варті,

– підкреслив політтехнолог.

Всі добре пам'ятають, як російський диктатор багато років тому запевняв, що не має жодних претензій до України, що "Крим – це Україна" і що "всі ми – брати".

Політтехнолог розповів, навіщо Путін вигадав "договір про нейтралітет України": дивіться відео

Виглядає дивним

Історія з "договором", яким Путін махав на зустрічі з африканськими лідерами, виглядає дивним.

Тоді, як зазначив Тизенгаузен, не було жодних офіційних заяв. Чому він тоді цей папірець не показав – коли, за словами Путіна, його "кинули", коли він російські війська відійшли від Києва?

Путін, як завжди, у своїй КГБшній, мерзенній манері вигадав якийсь папірець. До чого вона була на зустрічі з африканськими лідерами? Вони приїхали до України, а потім до Росії з новими вимогами знову ж таки від Путіна, адже вони не самі їх вигадали. І тому їм показувати, як Путіна ошукали, це безглуздо,

– зауважив політтехнолог.

Російський диктатор, на його думку, більшою мірою відправив меседж на Захід. Мовляв, я, Путін, миротворець, пропонував "договір", а українська сторона мене знову "цинічно кинула".

"Тому вірити Путіну не можна. Адже навіть військово-політичне керівництво України зазначило, що жодних домовленостей немає і бути не може. Принаймні до того часу, поки він не виведе російська війська з України. Не дарма Володимир Зеленський відмовився домовлятись з російським диктатором, адже це марно", – наголосив Борис Тизенгаузен.

"Мирний план" африканських лідерів, представлений Києву та Москві

Лідери африканських країн 16 червня представили в Києві "мирний план" щодо розв'язання війни Росії проти України. Пізніше цей "мирні ініціативи" були представлені Путіну у Санкт-Петербурзі.

Основна мета "мирного плану" полягає в тому, щоб врегулювати війну, що триває між Росією та Україною, і досягти миру шляхом дипломатичних переговорів.

Також африканські лідери наголосили на необхідності деескалації "з обох сторін" і "поваги суверенітету держав і народів відповідно до Статуту ООН".

Мирний план також передбачає гарантії безпеки для всіх країн; обидві країни повинні забезпечити експорт зернових і добрив; гуманітарні питання; обмін полоненими; післявоєнна відбудова та допомога людям, які постраждали через війну; шлях вперед та взаємодія з країнами Африки.