Путін особисто перевірив війська на 8 місяці війни: експерти помітили цікаву деталь

Глава Кремля Владімір Путін влаштував жалюгідний "перформанс" із поїздкою на один із російських полігонів. На ньому "президент" Росії робив низку нехарактерних для себе дій.

Вочевидь, російський диктатор захотів підняти бойовий дух своїх солдатів, які помирають за його амбіції в українських полях. Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

Зверніть увагу Це найбільша помилка Путіна, – Піонтковський про "припинення" мобілізації у Росії

Експерт зазначив, що приїзд Путіна на полігон був політтехнологічним ходом Кремля.

Путін приїхав у броньовику, у надзвичайно дорогому жилеті. Він подивився на форму, йому показали ситуацію, після чого зробив своєрідний "перформанс" з бійцями – для того, щоб показати, що він разом з людьми та армією. Я думаю, що йому дуже сильно радники дошкуляли, мовляв, Зеленський приїздить до своїх військових і йому теж це потрібно,

– пояснив оглядач.

За його словами, Путін під час свого "візиту" наважився на речі, які до цього не робив.

"Путін приїхав і коли прощався, він одного бійця навіть обійняв й "по-пацанськи" потис йому руку. Він ніколи такого не робив. Мені здається, що це було більше для підняття морального духу і що верховний головнокомандувач нібито разом з військовими", – додав політолог.

Для чого Путін поїхав на полігон: дивіться відео

На його думку, всі речі, до яких Путін торкався на полігоні, в тому числі до черевиків, могли перебувати під особистим контролем у Федеральної служби охорони.

"Я не здивуюсь, що цей черевик носив у спеціальному саквояжі біля себе якийсь спеціальний співробітник. Він його міг дістати перед приїздом Путіна, щоб в нього, бува, не запхали отруту. Тобто спеціальна особа контролювала декілька днів цей виріб, не спускала з нього очей, щоб на останньому етапі дали Путіну "почіпати" й забрали назад", – резюмував Ступак.

Читайте також Діти злякалися, вчителі у шоці: у Росії без попередження провели навчання зі стрільбою в школі

Вас також може зацікавити – чого чекати від Путіна надалі: дивіться відео

Путін приїхав на полігон: що відомо