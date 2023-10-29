Кому можна вірити про смерть Путіна: експрацівник КДБ назвав можливі прізвища
За останні декілька днів про "смерть" Владіміра Путіна російські пропагандисти розповідали двічі. Утім, офіційних підтверджень жодної з історій досі немає.
В розмові з 24 Каналом експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов пояснив, хто має офіційно оголосити про смерть російського президента у разі її настання. А також хто першим обійматиме посаду і за яких умов.
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Офіційне оголошення
Офіційно про смерть Путіна у разі її дійсного настання можуть оголосити дві людини. Перший – секретар Радбезу Росії Ніколай Патрушев. Другий – голова уряду Міхаіл Мішустін. Саме до нього за російською Конституцією переходитиме влада і він стане виконуючим обов'язки президента.
"Також оголосити про смерть може голова адміністрації президена Антон Вайно. А далі вступає у дію Конституція і Мішустін стає виконуючим обов'язки. Він може приїхати в Думу, виступити там з промовою, організувати інтерв'ю – так ми дізнаємося про це", – пояснив експівробітник КДБ.
Сергій Жирнов про ймовірну "смерть" Путіна: дивитись відео
Одна умова
Утім, озвучена процедура можлива, якщо у Кремлі є консенсус щодо того, хто має стати на чолі країни-агресорки замість Путіна. Якщо одностайної згоди немає, то окупанти можуть тягнути, навіть показувати двійника Путіна у якого буде одна важлива роль – відправити Мішустіна у відставку і призначити нового прем'єра.
Якщо зараз протягом декількох днів відбудеться зміна прем'єра, то я скажу, що це двійник Путіна призначив його. Кажуть, що Патуршев хоче, щоб таким прем'єром став його син, який зараз опікується сільським господарством,
– припустив Жирнов.
Якщо сам Мішустін вийде з оголошенням про смерть президента, значить все йде за планом і його кандидатура влаштовує всіх у Кремлі.
Ймовірні кандидати
Важливо, що виконуючий обов'язки президента має призначити вибори. Але Росія, як зазначив Сергій Жирнов, формально перебуває у стані воєнного положення, а тому за Конституцією вибори неможливі.
"Тобто можуть призначити виконуючого обов'язки президента. Можуть умовний референдум організувати: хочете ви чи ні. Є декілька політиків, які можуть сіти в це крісло: мер Москви Сєргєй Собянін, Вячєслав Володін, Валєнтіна Матвієнко, Дмітрій Медведєв стоїть недалеко, бо він колишній президент і вже сидів у цьому кріслі", – перелічив ймовірний список він.
Що відомо про "смерть" Путіна: основне
- 22 жовтня у російських пропагандистських телеграм-каналах почали писати, що у Путіна начебто зупинилося серце. В повідомленнях описувалося дуже багато деталей. Але загалом російському диктатору буцімто провели реанімацію і повернули до життя. Здебільшого така інформація сприймалася як черговий вкид.
- За декілька днів рупор Кремля Дмітрій Пєсков вийшов з коментарем щодо стану Путіна. Заявив, буцімто все з ним добре, а вся подібна інформація – "утка".
- 26 жовтня знову з'явилася інформація в російській пропаганді, але тепер уже про "смерть" Путіна. Буцімто він помер о 20:42 у своїй резиденції на Валдаї. Підтвердження цьому теж немає, утім відповідні меми розлетілися мережею.