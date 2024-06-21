У Держдепі США відреагували на заяви Путіна про можливе озброєння КНДР

Російський президент Владімір Путін заявляв, що не виключає того факту, що він надсилатиме зброю у допомогу Північній Кореї. Такі заяви викликали "неймовірну тривожність" у Вашингтоні.

Про це під час брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер. За його словами, такі дії спричинять дестабілізацію у регіоні, передає 24 Канал.

Дивіться також Угода між Росією та Північною Кореєю викликає низку питань, – AP

У Вашингтоні відреагували на можливе озброєння КНДР

Міллер від імені Держдепу США висловив серйозне занепокоєння через погрози президента Росії Владіміра Путіна надати зброю Пхеньяну. США попередили, що такий крок може потенційно дестабілізувати ситуацію на Корейському півострові.

Це викликає неймовірне занепокоєння. Звичайно, це дестабілізує Корейський півострів і потенційно призведе до того, що, залежно від типу зброї, яку вони надають, це може порушити резолюції Ради Безпеки ООН, які підтримала сама Росія,

– сказав речник Держдепу США.

Міллер підкреслив, що Сполучені Штати віддані співпраці з ключовими союзниками в регіоні, такими як Південна Корея і Японія, для подолання постійної загрози з боку Північної Кореї. Окрім того, на будь-які дії КНДР, за словами речника Держдепу, США і союзники даватимуть гідну відсіч.

Путін і Кім Чен Ин підписали угоду про "всеосяжне партнерство"