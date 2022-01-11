Путін посунув дату можливого вторгнення в Україну ближче до весни, – NYT
11 січня 2022 , 13:18Читать новость на русском
Джерело:The New York Times
Володимир Путін вирішив посунути дату можливого вторгнення в Україну. Причиною стали погодні умови.
Відповідні дані New York Times оприлюднив з посиланням на джерела серед американських офіційних осіб. Є декілька ключових факторів, від яких залежить ймовірність вторгнення Росії.
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Для просування бронетехніки необхідні сприятливі умови.
Через відносно м'яку зиму земля недостатньо промерзла і дату можливого вторгнення Путіну довелося посунути ближче до весни,
– мовиться у повідомленні.
Сильні морози, традиційні для січня, на багатьох територіях так і не почалися.
"А поки під ногами болото, наземна операція не зможе початися раніше лютого", – наголосили у NYT.
Росія переміщує гелікоптери
- У Кремлі працюють над переміщення гелікоптерів до кордону з Україною. Це відбувається на тлі сповільнення пересування російських військ.
- У повідомленні NYT наголосили, що ударні та транспортні гелікоптери, а також штурмові винищувачі були б важливою перевагою для Росії у випадку її вторгнення в Україну.
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