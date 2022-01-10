Путін потрапив у ще одну величезну пастку, – Піонтковський про війська ОДКБ у Казахстані
Джерело:24 канал
Володимир Путін заявив, що виведе "миротворців" ОДКБ з Казахстану після виконання своїх функцій. Однак очільник Кремля потрапив у ще одну величезну пастку.
Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, вже найближчим часом поставатиме питання про іноземне втручання у ситуацію у Казахстані.
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"Прессекретар наляканого Токаєва запевняв, що війська підуть через тиждень. А Путін сказав сьогодні (10 січня – 24 канал), що ми у себе вдома й тому залишимося… Він потрапив у ще одну громіздку, нестримну пастку", – заявив російський публіцист.Зверніть увагу! У Казахстані у розпал заворушень президент Касим-Жомарт Токаєв закликав ввести до країни "миротворців" Організації договору колективної безпеки, на що її керівництво швидко погодилося.
Як розповів Піонтковський, водночас Олександр Лукашенко 10 січня під час онлайн-саміту ОДКБ підсував Путіну нову пастку.
Зокрема, він "витягнув" Емомалі Рахмонова, який розповідав, що Таджикистану начебто загрожує кілька тисяч терористів з Афганістану на кордоні й просив очільника Кремля укріпити позиції.
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Піонтковський розповів про ситуацію у Казахстані: дивіться відео
Ситуація у Казахстані: що відомо
- У Казахстані люди вийшли на мітинги проти уряду. Вони виступили проти підвищення цін на газ. Згодом протестувальники закликали до відставки уряду, зведення нових фабрик і заводів та скорочення безробіття.
- Вже 4 січня у Казахстані відбулися сутички протестувальників з силовиками.
- Уряд країни 5 січня пішов у відставку. У цей же день Касим-Жомарт Токаєв попросив членів Організації Договору про колективну безпеку сприяти країні у подоланні так званої "терористичної загрози". До організації входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Країни відгукнулись та ввели своїх "миротворців".
- Офіційно в Казахстані наразі перебуває понад 2 тисячі "миротворців" ОДКБ. Про це мовиться у стенограмі саміту Організації Договору про колективну безпеку, опублікованої на сайті Кремля.