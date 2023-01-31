Путін повторює долю Гітлера, тому йтиме до кінця, поки свої ж не усунуть, – політолог
Військові аналітики вважають, що Росія може розпочати масштабний наступ наприкінці лютого – на початку березня. Але коли Владіміра Путіна спіткає така ж сама поразка, що і рік тому, на нього буде чекати сумний фінал.
Про це 24 Каналу розповів політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, Путін зараз перебуває приблизно в такому ж самому стані, як Гітлер у 1945 році. У цьому сенсі очільник Кремля повторює долю Гітлера.
Зверніть увагу Путін зараз у скрутному становищі, він торгує останнім страхом Заходу, – політолог
Він згадав, що коли Друга світова війна була вже очевидно програна, і німецькі військові це розуміли з 1944 року – з відкриття другого фронту, вони намагалися усунути Гітлера.
"Але Гітлер чіплявся до кінця за якісь ілюзорні надії. Відомо з мемуарів, як він, сидячі в бункері, час від часу впадав в депресію, а потім надихався якимись надіями: мовляв, Рузвельт (32-й президент США – 24 Канал) помер, можливо, тепер коаліція розвалиться. Це вже був 1945 рік – йому жити залишалось тижні, а він ще на щось сподівався", – згадав він.
Що чекає на Путіна після поразки у війні: дивіться відео
Путін тягне своє оточення на ешафот
На думку політолога, Путін зараз в подібній ситуації. У нього немає іншого виходу як продовжувати воювати, бо відступити він не може – це означає для нього повний крах.
Тому він буде перти до кінця, поки його не усуне своє ж оточення. Як відомо, на Гітлера не вдався замах влітку 1944 року. Але з Путіним, думаю, свої спрацюють більш ефективно,
– припустив він.
Ігор Ейдман наголосив, що іншого варіанту вижити у оточення Путіна не буде. Вони ж мають серйозні плани пристроїти своїх дітей та онуків. А Путін тягне їх на ешафот, і вони в якийсь момент вирішать його позбутися.
Що відбувається в Росії: думки експертів
- Військовий оглядач Роман Бочкала впевнений, що Путін не полишає надії отримати хоч найменші успіхи у війні. Його головною зброєю є солдати, адже вони закінчаться не так швидко, як боєприпаси та ракети. Повторний наступ – це єдина можливість Путіна залишитися при владі.
- Політтехнолог Аббас Галлямов вважає, що російський диктатор все ще лишається найсильнішим "гравцем" в Кремлі. Однак не такий безумовний лідер для росіян як був до початку війни проти України. Так, роль очільника Кремля як модератора у відносинах еліт країни-агресорки слабне і він вже не настільки контролює все, що відбувається в Росії.
- Політтехнолог Михайло Шейтельман зазначив, що західні політики вже давно зрозуміли – Путін має програти у війні проти України. Ніхто не робитиме так, щоб диктатор "зберіг своє обличчя". Навіть той ж президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Путіна треба судити.