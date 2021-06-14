Путін пояснив скупчення техніки біля кордонів України

14 червня 2021 , 16:35
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Джерело:

NBC

Навесні 2021 року Росія почала раптово скупчувати війська біля кордонів України. Президент Володимир Путін вкотре намагався виправдатися.

Він заявив, що відбуваються навчання російських військ на своїй же території. За його словами, відповідні тренування організовують регулярно.

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Північноатлантичний альянс, як сказав Путін, системно проводить навчання поблизу російського кордону. Він згадав навчання на Алясці, які відбувались поблизу території держави-окупанта.

Уявіть, якби ми відправили наші війська безпосередньо близько до ваших кордонів. Що б ви відповіли?
– сказав очільник Кремля.

До речі! На початку квітня 2021 року у ЗМІ з'явилась інформація, що Росія стягнула озброєння в Арктику. Біля узбережжя Аляски скупчились окупаційні нові радіолокаційні системи.

Скупчення російських військ біля кордонів: що відомо

Автор: Анастасія Мигидюк