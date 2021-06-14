Путін пояснив скупчення техніки біля кордонів України

Навесні 2021 року Росія почала раптово скупчувати війська біля кордонів України. Президент Володимир Путін вкотре намагався виправдатися.

Він заявив, що відбуваються навчання російських військ на своїй же території. За його словами, відповідні тренування організовують регулярно.

Актуально Вступ у НАТО та загроза від Росії: Зеленський поговорив з прем'єром Великої Британії Джонсоном

Північноатлантичний альянс, як сказав Путін, системно проводить навчання поблизу російського кордону. Він згадав навчання на Алясці, які відбувались поблизу території держави-окупанта.

Уявіть, якби ми відправили наші війська безпосередньо близько до ваших кордонів. Що б ви відповіли?

– сказав очільник Кремля.

Скупчення російських військ біля кордонів: що відомо

Наприкінці березня у Збройних силах повідомили, що Росія почала активно скупчувати свої війська біля українських кордонів.

Упродовж місяця розвідка фіксувала активне стягування техніки держави-окупанта, в мережі навіть з'явились відео.

Росія 22 квітня повідомила, що відводить війська від кордонів. Там нібито відбувались російські навчання.

Однак активна військова присутність біля кордонів все одно залишається.

У Міністерстві оборони України заявили, що, попри це, ймовірне вторгнення Росії з Білорусі.

Держсекретар Сполучених Штатів Америки вважає такі дії країни-агресора загрозою для всієї Європи.