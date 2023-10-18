Європейські делегати відмовилися слухати Путіна у Пекіні: вийшли з зали перед виступом

Владімір Путін прибув до Китаю, щоб відвідати форум "Один пояс – один шлях". Відомо, що Путін навіть зміг виступити з промовою, однак деякі європейці не захотіли його слухати.

Для Путіна це був нікчемний шанс хоч щось сказати світові після повної ізоляції. Однак, приїзд президента Росії до Китаю став лише черговою невдалою спробою показати свою вагу.

Дивіться також "Один пояс – один шлях": для чого Китай зібрав у себе Путіна, Орбана та навіть "Талібан"

Показовий жест Європи

Вперше за довгий час Владімір Путін вибрався з Росії на дипломатичну зустріч. Він направився на великий китайський форум "Один пояс – один шлях", на якому бере участь близько півтори сотні членів різних країн.

Незадовго до того, як Путіну дали слово, декілька європейських делегатів просто вийшли з зали. Серед них у тому числі був й колишній прем’єр-міністр Франції Жан-П’єр Раффарен.

На фоні показового виходу європейців з зали пропозиції Путіна про "співпрацю" виглядали нікчемно. Президент Росії запрошував зацікавлені держави брати участь у розвитку Північного морського шляху. Він обіцяв надати криголамну навігацію, зв’язок і постачання.

Навіщо Путін у Китаї