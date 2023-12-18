Для нас це добре: чому Путін узявся погрожувати Фінляндії

Владімір Путін досі не може оговтатись від вступу Фінляндії до НАТО. Російський диктатор вважає, що країну "затягнули" до Альянсу, тож тепер у неї "будуть проблеми".

Зокрема, Путін пригрозив створенням Ленінградського військового округу. Політтехнолог Михайло Шейтельман сказав 24 Каналу, що це вигідно для України.

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"Це означає формування якихось нових дивізій, нових військ. Нам це на руку, тому що це означає розтягування російської армії", – пояснив Шейтельман.

Тобто, сили, які Росія могла перекинути в Україну, вона виставить на кордоні з Фінляндією. Водночас Гельсінкі також не сидить склавши руки – 30 листопада країна закрила всі автотранспортні КПП на кордоні з агресором.

Російські погрози НАТО не порожні

Фінляндія придбала в Ізраїлю систему протиракетної оборони "Праща Давида". Раніше США, які також дотичні до розробки, дозволили продати комплекс.

Кремль не відмовився від своїх загарбницьких планів з метою відновити СРСР – питання лише в строках. Тому країни НАТО і ЄС мають посилити оборонно-промисловий комплекс.

І це все знову для нас добре. Це означає, що зросте військова промисловість Європи, ми отримуватимемо більше озброєння, ми разом з Європою будемо краще захищені від Росії,

– наголосив Шейтельман.

Але найголовніше інше. Захід повною мірою усвідомить, що в разі поразки України він буде наступним. Але він ще здатен цьому запобігти – робити більше для підтримки ЗСУ.

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