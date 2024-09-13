Прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що Росія сама розпочала війну в Україні та може її припинити. Так він відповів на погрози Путіна у бік НАТО.

Цими днями самоназваний президент Росії заявляв про можливу війну з НАТО, погрожуючи Альянсу. Стармер наголосив, що Москва відповідальна за незаконне вторгнення в Україну та має всі можливості для припинення бойових дій.

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Британія відкидає путінські погрози

Прем'єр-міністр Великої Британії під час розмови з журналістами на шляху до Вашингтона зазначив, що Україна має повне право на самооборону. Він також висловився про важливість надання Україні необхідних спроможностей для відсічі агресії.

Росія розпочала цей конфлікт. Росія може негайно припинити цей конфлікт. Україна має право на самооборону,

– сказав Стармер.

Стармер уточнив, що його візит до США спрямований на обговорення подальшої підтримки України. Він відмовився коментувати інформацію про ракети Storm Shadow, але підкреслив стратегічний контекст прийняття відповідного рішення.

Авторитетні писали, що США можуть дозволити Україні бити далекобійними британськими ракетами Storm Shadow вглиб Росії . Поки немає офіційного підтвердження цієї інформації.

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На тлі повідомлень про те, що НАТО надасть Україні дозвіл бити вглиб Росії західною зброєю, Путін вирішив пригрозити Альянсу. Ватажок Кремля сказав, що відповідне рішення нібито означатиме пряму участь Заходу у війні з Росією.