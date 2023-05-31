Одна бабка щось сказала, – в ОП прокоментували погрози Путіна після атаки дронів на Москву

У Кремлі почалась істерика та крики про "атвєточку" після атаки безпілотників на Москву. Водночас у Зеленського констатували, що у ворога для цього просто-таки немає зброї, а заяви Путіна не слід сприймати серйозно.

У вівторок, 30 травня, у столиці ворожої держави та на її околицях літали й вибухали дрони. Опісля президент Росії Владімір Путін почав говорити про "дзеркальну відповідь". Це прокоментував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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"Зброї нема, але є понти"

Зі слів представника ОП зрозуміло, що перейматися щодо заяв ворожого диктатора не варто, адже в нього немає достатньо зброї для того, аби "відповідати". Також він висміяв слова окупантів про те, що вони нібито "ще нічого не починали".

А що таке "дзеркальне"? Вони (росіяни – 24 Канал) практично весь інструментарій вже використали, крім своїх понтів: "От вже саме зараз ми маємо якісь потужні дії зробити, ми ще не починали".

Ну ви ж розумієте, що після понад 15 місяців війни говорити, що "ми ще не починали", втративши (загиблими та пораненими – 24 Канал) понад 400 тисяч… Це свідчить про неадекватність Росії, яка наростає,

– заявив Подоляк.

Окрім того, він зазначив, що Путін перебуває у стані афекту після обстрілу БпЛА – тому й логічно мислити не може. Хоча сказати, що "бункерний" бодай колись застосовував логіку – досить важко.

Атака дронів на Москву

Усі джерела говорять про різну кількість дронів, що атакували Москву та столичну область, однак, скоріш за все, їх було близько 30 одиниць.

Водночас Україна офіційно не підтверджувала, що причетна до цієї атаки, тому кому саме Путін буде адресувати "дзеркальну відповідь" – не дуже зрозуміло.

Важливо, що внаслідок цього обстрілу є руйнування певної інфраструктури, проте обійшлось без загиблих.

У міноборони ворожої держави не втомлюються стверджувати, що за цим стоять Збройні Сили України. Це свідчить лише про відсутність критичного мислення в ворога.

Власне, як відомо, усі "бавовни", вибухи, дрони на території ворожої держави є наслідком дій самої ж Росії. Себто якби вона не розпочинала війну проти України, нічого б такого не відбувалося.

Радник очільника ОП впевнений, що політична еліта Росії скептично ставиться до слів Путіна, адже мають вони досить непереконливий вигляд та сприймаються як "одна бабка щось сказала".