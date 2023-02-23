Російські еліти чудово знали про вторгнення, вони хочуть втекти з-під санкцій, – журналіст

Західні ЗМІ повідомляють, що Владімір Путін готував повномасштабне вторгнення в Україну в таємниці від свого оточення. Тим самим викликав незадоволення еліт, зокрема російських олігархів, які були "розгублені", дізнавшись про російську агресією в Україні.

Російський опозиційний журналіст видання The Insider Тимур Олевський не вірить в такий перебіг подій. Про це він розповів 24 Каналу.

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Путін забере гроші в олігархів

Журналіст зазначив, що напередодні вторгнення по всьому периметру кордону з Україною були розташовані сотні тисяч російських військових. Потім туди перемістили оперативні штаби керування. Потім – госпіталі першого ешелону тощо.

Водночас неможливо повірити в те, що люди, які мають мільярди, а це означає, що в них є власна економічна і політична розвідка, не знали про те, що готується повномасштабне вторгнення,

– впевнений Олевський.

За його словами, це не завадило багатьом з них спробувати перегнати яхти, щоб ті не потрапили під санкції.

Чи знали російські олігархи, що Путін готує повномасштабне вторгнення в Україну: дивіться відео

На його думку, це спроба людей, які мають гроші, знають, що Путін їх забере в них, вискочити з під санкцій, відбілити себе і знайти своє майбутнє на Заході.

"А гроші, які Путін відбере в цих людей, він передасть тим, хто воював на війні, адже йому потрібно буде з ними чимось розраховуватись", – додав Тимур Олевський.

Що відбувається в російських елітах