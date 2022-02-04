Путін припустився великої помилки: чому Росія не наважиться піти у наступ

На тлі агресії Росії тепер часто звучить одне й те саме запитання – чи буде війна та чи піде Володимир Путін на повномасштабне вторгнення в Україну. Спойлер – ні.

Почну з того, що на виборах у США за Джо Байдена проголосував 81 мільйон американців. Це більше, ніж за будь-якого президента Сполучених Штатів до нього.

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Чому перебільшення щодо вторгнення Росії вигідне Байдену

Вже до осені 2021 року господар Білого дому розгубив підтримку своїх виборців. У жовтні соціологічні компанії зафіксували, без перебільшення, історичне падіння його рейтингу.

Тоді Байдена підтримували лише 38% американців при тому, що ще на весні соціологи давали йому набагато комфортніші 57%. Таке падіння популярності стало рекордом за останні 70 років американської політики. Причин кілька:

пандемія коронавірусу;

економічна криза;

міграційна політика;

рішення про виведення військ з Афганістану.

Так от, на фоні падіння рейтингу, ймовірна війна в Україні виставляє Байдена у вигідному світлі різкого й категоричного опонента Володимира Путіна та лідера, який об'єднує увесь Захід у боротьбі з ворогом.



Джо Байден розгубив підтримку своїх виборців / Фото Getty Images

Зараз часто можна почути як теперішню ситуацію порівнюють зі сценарієм фільму "Хвіст крутить собакою". Це старий фільм. Хто не бачив – рекомендую подивитися.

Якщо коротко, то сюжет про те, як у Білому домі придумали війну з Албанією, якої на справді не було, щоб відвернути увагу від скандалу довкола президента. Це не спойлер.

Я у жодному разі зараз не стверджую, що американська адміністрація видумала російську загрозу. Точні ні й ми з вами пересвідчуємося у цьому мінімум протягом останніх 8 років. Однак трохи перебільшити ризики вторгнення, погодьтеся, Байдену могло б бути дуже вигідно.

Підтвердженням моїх слів є той факт, що значну частину пресконференції про підсумки першого року президентства Байдена присвятили якраз українському питанню. Відповідно для незручних тем залишилося значно менше часу.

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Також навесні 2021 року Кремль теж зігнав до наших кордонів 100 тисяч військ. Тоді теж були навчання і військові маневри, але, погодьтеся, риторика Вашингтона відрізнялася.

Велика Британія не стоїть осторонь

Не менш загрозливе, аніж американський президент, про ймовірність нової війни заявляє британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Розвідка дуже чітко вказує на те, що на кордонах України є 60 російських бойових груп, план блискавичної війни, яка може захопити Київ, це те, що можуть побачити усі,

– заявив Джонсон.

У політика теж є свої мотиви для таких рішучих заяв. Мабуть, не буде перебільшенням сказати, що ефектне розв'язання української ситуації для британського прем'єра є питанням політичного виживання.



Українське питання є важливим для Бориса Джонсона / Фото Getty Images

Майже 2 місяці тому у Лондоні розгорівся гучний скандал. Тоді видання The Guardian опублікувало фотографію, зроблену під час локдауну у грудні 2020 року, як Джонсон і ще понад десяток міністрів п'ють вино у саду його резиденції.

Це має особливо цинічний вигляд й дуже обурило британців, бо тоді в країні діяв найсуворіший карантин. Заборонили навіть святкування Різдва у великому родинному колі.

Джонсону довелося вибачатися за цей "корпоративчик" перед парламентом, який запустив процедуру розслідування. Ця "вечірка без масок", як її вже охрестили британські ЗМІ, стала справжнім новорічним подарунком для опозиції.

Лейбористи досі не припиняють тиснути на уряд, тож повисло питання зміни прем'єра. Для того, щоб розігнати хмари над головою, Джонсону зараз теж вигідно перетягнути увагу на можливу нову російську агресію.

Якщо ви проаналізуєте позиції різних країн, то переконаєтесь у тому, що якраз у заявах США й Великої Британії градус напруги – найвищий. Як ви вже зрозуміли, лідери цих держав роблять усе задля власних інтересів.

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Таке нагнітання, висилка дипломатів і, як наслідок, паніка відчутно вдарили по нашій економіці. Гривня просіла, облігації впали, інвестори злякались. Від 4 до 5 мільярдів доларів – стільки, за словами Володимира Зеленського, доведеться зараз витратити, щоб компенсувати втрати.

Для порівняння, це, наприклад, увесь оборонний бюджет України на 2022 рік.

Росія робить крок назад

Однак кожна медаль має 2 сторони. Інша полягає у тому, що зараз наша армія отримує стільки озброєння, скільки не отримувала ніколи й першочергово якраз від США й Великої Британії.

У свіжому рейтингу найсильніших армій, наша займає вже 6 місце у Європі та 22 у світі. Це ще один аргумент на користь того, що Путін не піде на широкомасштабне вторгнення.

За даними "Левада-центру", який у Росії визнали агентом іноземного впливу, понад половина росіян найбільше бояться війни, а 60% громадян не хочуть війни з Україною.

У випадку повномасштабного вторгнення, у Росію неминуче поїдуть назад "грузи 200". Їх буде дуже багато. Якщо у 2014 році Кремль не зміг піти далі Донбасу, то з теперішніми можливостями української армії це тим більше неможливо.

Будь-яка спроба, як казав наш міністр оборони Олексій Резніков, буде кривавою бійнею, яка точно не на руку путінському режиму.

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До слова, його на міцність вже випробовують ті фінансові втрати, з якими зіштовхнулися як найбагатші люди Росії, так і прості громадяни. За підрахунками Forbes, 28 мільярдів доларів втратили за останній місяць російські мільярдери, обвалився фондовий ринок, що одразу потягнуло за собою падіння рубля.

Ці 2 фактори, а саме економічні втрати та численні поставки летальної зброї, схоже, й стали приводом до того, що Москва почала відводити частину своїх військових від нашого кордону.

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Ще Росія згорнула свої навчання у Чорному морі й навіть відмовилася від навчань в Ірландському морі, щоб не дратувати Захід. Це, звісно, може бути й замилюванням очей, бо що там у Путіна у голові – ніхто не знає.

Путін припустився великої помилки

Хоч вірогідність повномасштабного вторгнення близька до нуля, не варто повністю відкидати ймовірність емоційних рішень ну й людський фактор. Коли ситуація настільки напружена, будь-яка незапланована й навіть несвідома провокація може стати спусковим гачком.

Однак відведення частини військ є радше хорошим сигналом про те, що Путін робить крок назад і бере час на роздуми. Думаю, не останню роль тут відіграє озвучена генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом вимога вивести російські війська з України, Молдови та Грузії.

Те, що Захід не тільки категорично відкинув російські ультиматуми, а й почав диктувати свої умови, виводить діалог на новий рівень. Схоже, Москва не була готова до такого повороту. Путін припустився великої помилки, коли перетворив ситуацію на Донбасі у кризу європейської безпеки.



Путін припустився великої помилки / Фото Getty Images

Чому Кремль залякує Україну

Тут ми підходимо до наступного логічного запитання. Може деякі країни трохи й перебільшують ризики російського вторгнення у своїх інтересах, скажете ви, а нащо Москва взагалі стягнула свої війська до нашого кордону?

Після того, як шантаж Заходу не вдався і там відмовилися гарантувати невступ України в НАТО, Росія раптом погодилася відродити нормандський формат, який останні 2 роки був повністю заморожений Москвою.

Так от, тепер у Путіна вигадали примусити Зеленського підписати нові мінські угоди на вигідних Кремлю умовах. Про це фактично заявив представник Росії за підсумками зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки".

Напрацьовувати таке "спільне бачення" Україна буде під прицілом російських військ під нашими кордонами. Ключовим пунктом у новому спільному баченні, за версією Кремля, мають бути прямі переговори офіційного Києва з представниками окупованих територій.

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Якщо це станеться, то Україна, по суті, визнає, що на її території триває громадянська війна, а не окупація Росії. Щоб до цього таки дійшло, Москва шантажуватиме нас не лише погрозами нового вторгнення. У гру вступає звернення російських депутатів до Путіна з проханням визнати бойовиків.

Такий законопроєкт до Держдуми внесли комуністи й тим самим дали можливість господарю Кремля довго й публічно думати над цим питанням. Українська влада практично одразу заявила, що ні на які поступки агресору не піде.

Нам з вами треба пильно стежити за ходом цих переговорів. Хоча мені здається, що Банкова навряд чи може піти на подібний крок, бо це викличе дуже критичну реакцію всередині українського суспільства, потягне хвилю протестів, що призведе до серйозної дестабілізації.

Думаю, у Зеленського це прекрасно розуміють. Знають це й у Кремлі й на такий розвиток подій розраховують, щоб на фоні такої дестабілізації або провернути "казахський сценарій" або домогтися зміни влади на більш проросійську.

Тож, у будь-якому випадку для Зеленського такий крок був би самогубством.



Перед українською владою стоїть важливе завдання / Фото Офісу Президента

Путін не дасть Україні спокою

Однак Путін точно просто так від нас не відстане й це погана новина. Якщо підписати умовний "Мінськ-3" не вийде, Москва може піти на серйозне загострення на Донбасі. Тоді, щоб зупинити кровопролиття, нашу владу все одно змушуватимуть йти на поступки.

Втім, хороша новина в тому, що багато чого залежатиме від реакції наших західних партнерів. Позитивним сигналом є те, що на передову дипломатії знову виходять США і Велика Британія.

Ми бачимо, як лідери цих країн поступово перебирають з Німеччини й Франції на себе роль посередників. Вони з Росією точно гратися не будуть, адже їх не пов'язують ні економічні, ні політичні інтереси.

Україну вже відвідав Борис Джонсон. Британський прем'єр у Києві поспілкувався із Зеленським. У нього також запланована розмова телефоном з Путіним, щоб застерегти його від будь-якої форми агресії проти України.

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До речі, до нас Джонсон приїхав не з порожніми руками й привіз фактично нові санкції проти Росії. Відповідний закон набуде чинності 10 лютого. Документ передбачає обмеження проти олігархів з близького оточення Путіна.

"Троїстий союз" – дипломатична перемога

3 наближенням візиту Джонсона в Київ, з'явилися чутки про створення нового альянсу між Україною, Великою Британією та Польщею. Згодом у Києві представники всіх держав підтвердили такі домовленості. Однак через хворобу очільниці британського МЗС з офіційним оголошенням союзу доведеться потягнути.

Щоправда, у самій Великій Британії подейкують, що це лише привід, аби поки формально не озвучувати про створення нового альянсу, бо ще незрозумілою залишається реакція НАТО.

Хай там що, так званий "троїстий союз" – це для нас точно дипломатична перемога. Як розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Київ ініціював такий формат 3 місяці тому.

У майбутньому цей союз може розширитися. Хоч потенціал цього блоку до кінця не зрозумілий, як мінімум він посилить вісь підтримки України та спростить надання нам зброї та матеріально-технічної допомоги. Як максимум – ми стоїмо на порозі створення нової архітектури безпеки на європейському континенті.

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Тож, на цьому етапі Україна перемагає у непростому протистоянні з Росією. Закликаю вас зберігати спокій. У нас ще ніколи не було такої сильної дипломатії як зараз.

Ну й, звичайно, армії. Пам'ятайте про це, бережіть себе та не піддавайтеся на маніпуляції.