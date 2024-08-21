Путін вперше з 2011 року приїхав у Чечню й відвідав "добровольців"

Російський диктатор Владімір Путін прибув у Чечню. В аеропорту в Грозному його зустрів самопроголошений глава Чечні Рамзан Кадиров.

Відповідні кадри вже поширили російські пропагандисти ввечері 20 серпня. Вони також анонсували "насичену програму", пише 24 Канал.

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Що відомо про візит Путіна в Чечню

Російський диктатор вперше відвідав так званий російський університет спецназу, де зустрівся з добровольцями, яких мають скерувати на війну з Україною. Також Путіну показали буцімто "трофейну" зброю з фронту в Україні.

Кадиров поспішив запевнити, що нібито з початку війни Росії з Україною в чеченському університеті спецназу "підготували" вже понад 47 тисяч бійців, включно з добровольцями.

Владімір Путін виступив перед так званими добровольцями та традиційно агітував їх воювати, наголошуючи на "непереможності" Росії.

Хоча операція на Курщині показала справжню картину та вдарила по російському режиму.

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До речі, Кадиров навіть зробив Путіна почесним громадянином Чечні, а Путін подарував самопроголошеному главі Чечні Коран ручної роботи.

Зверніть увагу! Під час операції в Курській області в полон Сил оборони України потрапили кадирівці. Їхнє розташування здавали навіть російські строковики, яких вони перед тим ґвалтували.

До речі, Росія перекидає на Курщину строковиків, а командир "Ахмату" Апті Алаудінов обіцяє "рай" строковикам, які загинуть у Курській області.