Акцент на кількох питаннях: що можуть обговорювати на зустрічі Путін і Сі

Владімір Путін 17 жовтня прибув до Китаю з дипломатичним візитом. Російський президент прагне посилити економічну та військову співпрацю з Пекіном.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок окреслив 24 Каналу можливі теми, які обговорюватимуть російський і китайський президенти.

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"Його візит до Китаю великою мірою визначатиме взагалі структуру економіки Росії на майбутні роки", – зазначив Клочок.

Так, країна-агресорка залежить від експорту нафти й газу на китайський ринок. Путін досі мріє про магістральний газопровід "Сила Сибіру – 2".

Військові співпраця Китаю та Росії

На думку Клочка, навряд чи буде відверто відкрита військова тематика – вона радше залишиться за лаштунками.

Найімовірніше, це буде постачання товарів подвійного призначення, тому що для Путіна важливо отримати комплектовання для продовження роботи його ВПК,

– припустив аналітик.

Росії потрібно продовжити виробництво дронів і далекобійних ракет "земля – повітря", а також реставрацію броньованої техніки.

Водночас Сі Цзіньпіну важливо, щоб Росія підтримала реалізацію проєкту "Один пояс, один шлях" з розбудови транспортної інфраструктури в Європі, Африці, Азії та на Близькому Сході. Тому співпраця між країнами лише нарощуватиметься.

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