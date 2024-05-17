Путін не просто приїхав у Китай: в ОП пояснили його зустріч з Сі Цзіньпіном

Перший візит, який здійснив Владімір Путін, посівши вже вп'яте пост президента Росії, відбувся до Китаю 16 травня. Сі Цзіньпін перед цією зустріччю відвідав лідерів декількох дружніх до Росії європейських країн. Ймовірно, ці події пов'язані.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що Росія втратила свою суб'єктність стосовно Китаю. Він пояснив, що КНР зараз набагато об'ємніший гравець на політичній арені, тому візит Путіна із великою делегацією демонструє намагання отримати підтримку Сі Цзіньпіна.

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Росія втратила позиції

Подоляк зауважив, що Росія від країни, яка сиділа за глобальним столом і як рівня розмовляла із США та Євросоюзом, зараз стрімко опустилась до країни, яка приїздить до Китаю "на поклін".

Китай сприймає Росію зовсім інакше, ніж на початку повномасштабного вторгнення (в Україну – 24 Канал). Він не приймає Путіна як партнера. Росія устами кремлівського диктатора хоче, щоб Китай підтвердив можливість мати економічну підтримку від нього,

– сказав він.

На думку радника голови Офісу Президента, візит Владіміра Путіна до Китаю вказує на те, що він хоче отримати гарантії, що у Росії будуть ресурси для продовження війни. Диктатор боїться поразки, бо розуміє, що без перемоги його "фізично не існуватиме".

Чого хоче Китай

Михайло Подоляк вважає, що Китай хоче мати якісні економічні відносини із Європейським Союзом, адже це високотехнологічний ринок, який потрібен Сі Цзіньпіну.

Китай хоче забрати, ті країни, які раніше орієнтувались на Росію, зокрема Угорщину і Сербію. Вони зараз теж хочуть мати інший центр впливу, бо розуміють, що Росія перебуває у стані афекту. Кремль не може бути представником чужих позицій, а Китай може,

– зазначив він.

Зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна у Китаї