Путін прийняв пропозицію Байдена: візьме участь в кліматичному саміті

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Володимир Путін відповів на пропозицію очільника Білого дому Джо Байдена. Він виступить на Саміті з питань клімату, який організовують США.

Джерело:

пресслужба Кремля

Очільник Кремля доєднається у форматі відеоконференції. Саміт відбудеться 22 – 23 квітня.

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Що кажуть в Кремлі 

"Володимир Путін розповість про підходи Росії в налагодженні міжнародного співробітництва для подолання наслідків зміни клімату", – повідомляють у пресслужбі Кремля. 

На кліматичний саміт президент США Джо Байден запросив 40 світових лідерів. Зокрема, запрошення отримали:

  • прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо;
  • очільник Китаю Сі Цзіньпін;
  • канцлерка Німеччини Ангела Меркель;
  • президент Франції Еммануель Макрон;
  • президент Польщі Анджей Дуда.

Мета саміту – прискорити та поглибити зусилля країн для зменшення негативних наслідків від забруднень. Зокрема мовиться про забруднення через використання вугілля, газу та нафти.

Що цьому передувало