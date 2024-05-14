Путін офіційно призначив нового міністра оборони: однак це ще не все
У Росії серед вищого керівництва розпочалися серйозні перестановки. Кремлівський диктатор уже підписав відповідні укази.
Так, за даними пропагандистських ЗМІ, Владімір Путін підписав указ про призначення міністром оборони Андрєя Бєлоусова замість Сєргєя Шойгу. Однак на цьому зміни у керівництві не закінчуються, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Перестановки в Росії: які основні завдання нового міністра оборони
Зміни у керівництві країни-агресорки
Російський диктатор Владімір Путін сьогодні, 14 травня, все ж підписав указ про призначення на посаду очільника міністерства оборони Росії Андрєя Бєлоусова.
Раніше новопризначений міністр оборони Росії Бєлоусов обіймав посаду першого віцепрем'єр-міністра й радника Путіна з економічної політики.
Натомість замість Білоусова першим віцепрем'єром став Денис Мантуров. Зокрема, кремлівський диктатор підписав документи про затвердження нових міністрів уряду, й офіційно призначив очільників міністерств спорту, транспорту, промисловості й торгівлі, енергетики, а також міністерства сільського господарства.
Водночас інші очільники російських відомств під так звані кадрові зміни не потрапили та залишилися на своїх позиціях.
Серед них – міністр закордонних справ Сергій Лавров, голова служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін і директор ФСБ Олександр Бортніков.
Водночас Шойгу отримав нову посаду – він стане секретарем Ради безпеки Росії, замінивши давнього сподвижника Путіна, фактично його праву руку Ніколая Патрушева.
Що відомо про Бєлоусова
- Бєлоусов економіст за фахом, працював у різноманітних інститутах при Російській академії наук. Він є доктором економічних наук і президентом ради директорів Російської залізниці. Кілька років входив у раду директорів "Роснафти".
- Кар'єра пішла вгору, коли Бєлоусов став позаштатним радником прем'єр-міністра. У нульові він був заступником міністра економічного розвитку та торгівлі, потім директором Департаменту економіки та фінансів уряду, у 2012 році – міністром економічного розвитку.
- На інший, вищий щабель Бєлоусов потрапив 2013 року, коли обійняв посаду помічника президента. Відтоді всі папери, які стосувалися економіки, доходили до Путіна через нього. З 2020-го був першим віцепрем'єром.
- Торік він говорив, що Росія може стати хранителем традиційних цінностей Заходу. У 2014 році Бєлоусов єдиний із "економічного" оточення Путіна підтримав анексію Криму. Тому, вочевидь подібний міністр під боком є зручним для Путіна.