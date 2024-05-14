Путін офіційно призначив нового міністра оборони: однак це ще не все

У Росії серед вищого керівництва розпочалися серйозні перестановки. Кремлівський диктатор уже підписав відповідні укази.

Так, за даними пропагандистських ЗМІ, Владімір Путін підписав указ про призначення міністром оборони Андрєя Бєлоусова замість Сєргєя Шойгу. Однак на цьому зміни у керівництві не закінчуються, повідомляє 24 Канал.

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Зміни у керівництві країни-агресорки

Російський диктатор Владімір Путін сьогодні, 14 травня, все ж підписав указ про призначення на посаду очільника міністерства оборони Росії Андрєя Бєлоусова.

Раніше новопризначений міністр оборони Росії Бєлоусов обіймав посаду першого віцепрем'єр-міністра й радника Путіна з економічної політики.

Натомість замість Білоусова першим віцепрем'єром став Денис Мантуров. Зокрема, кремлівський диктатор підписав документи про затвердження нових міністрів уряду, й офіційно призначив очільників міністерств спорту, транспорту, промисловості й торгівлі, енергетики, а також міністерства сільського господарства.

Водночас інші очільники російських відомств під так звані кадрові зміни не потрапили та залишилися на своїх позиціях.

Серед них – міністр закордонних справ Сергій Лавров, голова служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін і директор ФСБ Олександр Бортніков.

Оновлений склад російського керівництва / Фото росЗМІ

Водночас Шойгу отримав нову посаду – він стане секретарем Ради безпеки Росії, замінивши давнього сподвижника Путіна, фактично його праву руку Ніколая Патрушева.

Що відомо про Бєлоусова