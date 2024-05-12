Путін призначив Шойгу на нову посаду

Диктатор Владімір Путін призначив Сєргєя Шойгу на нову посаду. Він буде секретарем Радбезу замість Ніколая Патрушева.

Відповідну інформацію у Росії оприлюднили 12 травня. Ніколай Патрушев був секретарем Ради безпеки Росії з 12 травня 2008 року. Тобто перебував на посаді рівно 16 років, пише 24 Канал.

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Що відомо про призначення Шойгу

На сайті Кремля написали, що Владімір Путін підписав накази про:

звільнення Ніколая Патрушева з посади секретаря Ради безпеки Росії "у зв'язку з переходом на іншу роботу";

призначення Сєргєя Шойгу секретарем Ради безпеки Росії.

Перед цим російський диктатор Владімір Путін звільнив Сєргєя Шойгу з посади міністра оборони Росії. На останній він працював з 6 листопада 2012 року, тобто 12 років.

Про ймовірну відставку Шойгу заговорили після того, як у Росії арештували його заступника – Тимура Іванова. Останнього Кремль підозрює в отриманні хабаря в особливо великому розмірі, хоча для країни-агресорки це традиційна практика.

Ще тоді політолог Ігор Рейтерович пояснив, що це удар по Сєргєю Шойгу, хоча після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну його вплив й так постійно падав.

До речі, російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів, що:

колись Дмітрія Патрушева готували, як наступника Владіміра Путіна, але зараз він просто "сидить у кутку". Адже найкращий спосіб зламати кому-небудь політичну кар'єру – це назвати цю людину наступником диктатора;

Шойгу ж став маленьким символом війни для росіян. Тобто його заміна буде публічним підтвердженням того, що війна йде не за планом, що рівнозначно визнанню невдачі.

Коротко про Шойгу

Сєргєй Шойгу народився у 1955 році у Чадані Тувинського регіону. За національністю його батько тувинець, а мати росіянка. Навчався на інженера-будівельника та навіть не служив у армії, однак мав військову кафедру.

Він працював головою партії "Єдність", яка згодом стала "Єдінай Расієй". Далі знову займав керівні посади. Зокрема, був головою російського корпусу рятувальників у Москві, міністром у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих.

Шойгу є воєнним злочинцем, адже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну очолював російське міноборони та віддав накази. Внесений до центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України й міжнародному правопорядку .