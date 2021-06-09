Це беззмістовно, – Путін про санкції США щодо "Північного потоку-2"

Путін вважає, що для США було б безглуздо зараз вводити нові санкції проти "Північного потоку-2". Попередні дії, за словами президента Росії, були вигідні тільки штатам, а іншим європейським країнам шкодили.

Аргумент Путіна проти санкцій – перша нитка трубопроводу вже добудована. Таку заяву він зробив в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ.

Важливо Німеччина за транзит газу через Україну після запуску "Північного потоку-2", – глава МЗС

"Санкції були вигідні тільки США"

Путін заявив: усе, що США робили стосовно "Північного потоку-2" було вигідно тільки їм. Іншим же країнам начебто шкодило. При чому у цьому контексті Путін згадав тільки Німеччину.

… все, що робилося досі, явно суперечило інтересам європейських країн, Федеративної Республіки Німеччини. Це робили штати, тому що їм так вигідно,

– заявив глава Кремля.

На його думку, останнім часом вже було безглуздо чинити опір будівництва трубопроводу і накладати санкції. Якщо ж США підуть іншим шляхом, тобто повернуть санкції, це буде ігнорування інтересів міжнародної спільноти, вважає Путін.

Із кінця травня 2021 року у Балтійському морі почали активні роботи з прокладання "Північного потоку-2". До того сумнівний кремлівський проєкт був замороженим санкціями.

20 травня у США заявили, що не продовжуватимуть обмеження проти газопроводу. Саме вони блокували будівництво.

Джо Байден пояснив, що вважає санкції контрпродуктивним, адже газопровід майже повністю побудований. Він зазначив, що санкції начебто руйнують відносини з Європою.

Ключову роль у цьому грає Німеччина: вона зацікавлена у запуску "Північного потоку-2" і вкладала у цей російський проєкт гроші.

Путін 4 червня оголосив про завершення укладання труб першої нитки "Північного потоку-2". Втім, цього наразі не підтверджує Єврокомісія.