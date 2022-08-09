путін ще раз продав Нагірний Карабах, – Піонтковський пояснив домовленість росії з Туреччиною
Президент Туреччини цинічно використовує російського диктатора. Ергодан просто "купив" Нагірний Карабах, роблячи вигляд, ніби він допомагає путіну у переговорах з Україною.
Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. Він наголосив, що зараз путін призначив Ердогана відповідальним за переговори.
До теми Туреччина не зацікавлена у посиленні росії, – політолог пояснив, чого добивається Ердоган
На його думку, це путін зробив після того, як Драгі, Шольц та Макрон провалилися. "Адже Зеленський з ними гарно вчинив – перед тим, як їх прийняти, відправив в Ірпінь, де видно наслідки війни росії", – сказав публіцист.
Піонтковський наголосив, що Ердоган почав повторювати ту саму риторику Макрона про те:
- "що не треба принижувати росію",
- "що Захід неправильно спілкується з росією",
- "що Захід принижує росію",
- "що путіну треба дати можливість "врятувати обличчя".
За словами публіциста, Ердоган – розумний, він прекрасно розуміє, що коли він приїде в Київ через тиждень-два, щоб переконати Зеленського підписати капітулістичну домовленість про припинення вогню, президент України не погодиться.
Але, як зауважив Піонтковський, Ердоган робитиме це саме в той момент, коли це критично необхідно путіну.
Україна не погодиться. І Ердоган відповість путіну, що намагався, але не зміг… А путін йому вже заплатив величезну ціну за це – він ще раз продав Вірменію та Нагірний Карабах,
– пояснив він.
Публіцист звернув увагу, що за день до приїзду Ердогана в Сочі на зустріч з путіним азербайджанські війська увійшли в Лачинський коридор, який зв’язував Вірменію з рештою Нагірного Карабаху, за що відповідали російські миротворці.
"Цей російський контингент, з яких ⅔ частину відправили на війну в Україну, він навіть "не пікнув". Тобто путін дав Ердогану "свободу" в Нагірному Карабаху, а в Сирії теж саме - в найближчі дні турецький президент введе війська туди”, – вважає Піонтковський.
Він додав, що це все показує, наскільки путін відчайдушно потребує перемир'я. "Він хапається за такі соломинки, як Ердоган. Але той візьме все, що йому треба, і обведе путіна навколо пальця", – відповів публіцист.
Ситуація в Нагірному Карабасі: що відомо
- У Нагірному Карабасі розпочались активні військові дії. Азербайджан оголосив про проведення антитерористичної операції в регіоні.
- Міністерство оборони Азербайджану заявило, що війська Азербайджану захопили стратегічну висоту в Нагірному Карабасі. Мова про гору Буздух.
- Консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус вважає, що росія зараз не зацікавлена в загостренні конфлікту в цьому регіоні. Тобто, вона поступово втрачає позиції там, де її вважали потужною силою.
- А правозахисник Марк Фейгін наголосив, що ситуація в Нагірному Карабасі – це, безумовно, домовленість між Ердоганом та путіним, якої вони досягли ще в 2020 році.
- Піонтковський раніше також казав, що президент Туреччини добивається того, щоб путін зрадив своїх союзників на кількох напрямках. І нібито прикладом цього є те, що Азербайджанські війська зайняли позиції в зоні, яку контролюють російські миротворці в Нагірному Карабасі.