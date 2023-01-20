Путін зібрав Радбез: обговорив хід війни в Україні та послухав Шойгу

Російський диктатор Владімір Путін вкотре зібрав Радбез. Оперативна нарада відбулася сьогодні, 20 січня.

Як стало відомо, диктатор послухав промову міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Путін зібрав Радбез

Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що під час засідання було обговорено перебіг війни в Україні та соціально-економічні питання. Також Сєргєй Шойгу розповів про відвідування штабу "операції" на початку тижня.

За словами Пєскова, російський диктатор також розповів про свої останні телефонні міжнародні розмови.

У бункері Путіна пройшов воєнний мініпереворот

У російському військовому командуванні знову відбулися кадрові ротації. Цього разу ставленика Євгєнія Пригожина Сєргєя Суровікіна замінили очільником генштабу Росії Валєрієм Герасимовим.

Російський опозиційний політик і публіцист Андрій Піонтковський розповів, що диктатор Владімір Путін був вимушений це зробити. Водночас Суровікіна ще й принизили, оскільки не просто зняли з посади, а поставили заступником до особи, яка замінила. Хоча ще кілька днів до цього Суровікін разом з Пригожиними лаяли Герасимова усіма можливими словами.