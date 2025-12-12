Наразі американці намагаються зробити це шляхом повернення Росії у світову економіку. Про це пише Костянтин Машовець, інформує 24 Канал.

Чому Путін вирішив, що може робити усе, що йому заманеться?

З іншого боку, безглузда та вперта війна Володимира Путіна з Україною з одночасними командно-адміністративними заходами управління, щодо й так до межі монополізованої економіки цієї країни (зокрема й спроби неринковими способами регулювати ціни на внутрішньому ринку), веде зовсім до іншого.

А саме – до стагнації фінансово-економічного базису в країні. Як наслідок – кризи у соціально-політичній сфері, а далі – саме до дезінтеграційних процесів у Росії.

Іншими словами, США намагаються врятувати Росію, але Кремль вперто робить усе можливе, аби Росія таки розвалилася. Саме цей парадокс зараз гальмує те, що всі називають "мирний процес".

Спроби американців пояснити нинішнім керівникам Кремля усю безглуздість їхньої війни й доцільність миру зі зняттям санкцій та поверненням Росії у світову економіку наштовхується на недолугу впертість нинішніх лубянських керманичів цієї держави з їхнім ідіотським бажанням "за будь-яку ціну перемогти Україну".

Американці вже й так, і сяк…. Але Кремль вперто вважає, що зможе одночасно й війну виграти, й повернутися на світові ринки.

На думку кремлівських чекістів, США у такій ситуації у будь-якому разі будуть вимушені рятувати Росію. Адже вони вважають, що у США просто немає іншого виходу – вони не хочуть допустити розвалу другої за ядерним потенціалом держави світу й різкого посилення Китаю, який є їхнім головним конкурентом на світовій арені.

Саме через це росіяни такі вперті і нахабно впевненні у кінцевому "досягненні цілей своєї СВО".

Простіше кажучи, Кремль впевнений в тому, що він може творити будь-яку дичину, а за це йому нічого не буде й у жодному разі не призведе до його поразки, бо цього не допустять самі США. Така собі, "добре розрахована маніяковість".

Але у цьому випадку Кремль помиляється, як це було вже неодноразово.