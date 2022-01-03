Сценаристів достатньо, – Клімкін про варіанти нападу Путіна на Україну
Джерело:24 канал
Росія може перейти в повномасштабний наступ. Проте навіть у самій країні-агресорці про це ще не знають.
У глави Кремля є можливість зробити нове вторгнення. Таку думку в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.
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"Він (Володимир Путін – 24 канал) сам не знає, чи нападе. Він завжди готується до цього", – наголосив Клімкін.
Також він додав, що Путін створює потенціал, момент та динаміку. Потім дивиться, чи це шантаж, реальна чи гібридна операція.
У Росії сценаристів достатньо, – Клімкін
На думку Клімкіна, від Росії можна очікувати будь-що. Може бути все, що можна уявити. "Атаки на критичну інфраструктуру, когось убили, вибух в одному із храмів", – перерахував він.
Там сценаристів достатньо, як і в нас. Сценаристи в нас, на жаль, популярні люди,
– зазначив ексміністр.
За словами Клімкіна, країна-агресорка може без проблем використати будь-який привід. Це питання креативу і грошей.
"Нинішня влада намагається виграти війну проти всіх – проти зовнішніх і внутрішніх. Намагаються виграти війну проти Путіна – і це класно. Вона (влада – 24 канал) намагається підвищувати ставки із Заходом, постійно роблячи пред'явлення", – відзначив колишній очільник МЗС.Зауважте! Раніше Павло Клімкін сказав, що одним із результатів перемовин Джо Байдена з Володимиром Путіним є те, що ймовірність загострення на Сході України стала меншою.
"Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео
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