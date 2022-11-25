"Помилка молодості" Коліньки: Давидюк розповів, чим Путін шантажує Лукашенка

Для України настануть безпечні часи лише тоді, коли у Білорусі зміниться влада. Одна із стратегічних цілей нашої війни – повалити не тільки режим у Росії, а й у Білорусі.

Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він також зазначив, що після того, як Білорусь стала ще однією областю Росії та повністю втратила суб'єктність – наше завдання, прикрити Північ і "знести" звідти Лукашенка.

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Путін знає "грішки" Коліньки Лукашенка

Микола Давидюк каже, що син Лукашенка – Колінька, вже давно "перевзувся", просто зараз не може втекти з Білорусі. Колінька та його батько – у цілковитій залежності від Путіна.

Микола Давидюк про те, як Путін шантажує Лукашенка: дивіться відео

Микола Давидюк український політолог Є інформація, яка не надто поширена і в принципі напіввійськова – Путін шантажує Лукашенка,і це триває давно. Колінька свого часу ліквідував одну людину – невипадково чи випадково, у Путіна ця інформація є, цей компромат лежить на столі.

Ну і другий "аргумент", за словами Давидюка – це 9 мільярдів доларів у банку в Сочі.

Білорусь вкотре створює загрози на кордоні – що відомо