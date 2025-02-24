"Добрі друзі" Путін та Сі провели телефонну розмову: обговорювали Україну та США

Диктатор Владімір Путін провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у понеділок, 24 лютого. Вони обговорили війну в Україні.

У Китаї кажуть, що розмова відбулася на прохання очільника Кремля. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Дивіться також Чи може стати Китай "запасним аеродромом" замість США: пояснення Зеленського

Про що говорив Путін із Сі

У китайських ЗМІ розповіли, що Сі Цзіньпін під час розмови назвав Китай та Росію "добрими друзями, які підтримують один одного".

У Кремлі прозвітували, що Путін і Сі говорили, зокрема, про мирне врегулювання війни в Україні.

Стверджується, що китайський президент висловив підтримку "розпочатому діалогу Росії та США", а також готовність "сприяти пошуку шляхів мирного врегулювання українського конфлікту".

Також Путін розповів про російсько-американські контакти.

Нагадаємо, що раніше у Пекіні прокоментували переговори Росії та США у Саудівській Аравії. Очільник китайського МЗС країни заявив, що його країна підтримує цей "консенсус".

Окрім того, він заявив про готовність Китаю відіграти "конструктивну роль" у мирних перемовинах.