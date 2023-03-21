У Кремлі триває повноформатна частина переговорів Путіна і Сі Цзіньпіна: що відомо

У вівторок, 21 березня, у Кремлі розпочалася офіційна зустріч президента Росії Володимира Путіна та очільника Китаю СІ Цзіньпіна

Російські ЗМІ повідомляють, що зустріч пройде спочатку у вузькому, а пізніше – у розширеному складі. Також, відбудеться підписання документів та офіційні заяви від лідерів.

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Церемонія офіційної зустрічі президентом Росії Володимиром Путіним голови КНР Сі Цзіньпіна відбулася у Георгіївській залі Великого Кремлівського палацу (ВКП).

Путін та Сі Цзіньпін привітали один одного. Оркестр виконав державні гімни Росії та КНР. Лідери двох країн пройшли до зали Святої Катерини на переговори у вузькому складі. Пізніше відбудуться переговори у розширеному складі в Олександрівській залі та підписання документів у Малахітовому фоє,

– йдеться у повідомленні.

Церемонія офіційної зустрічі Сі та Путіна: відео

Лідери також виступлять із спільною заявою. А завершиться програма державним обідом.

Сі Цзіньпін перебуватиме з державним візитом в Росії 20 – 22 березня.

Коротко про візит Сі Цзіньпіна

20 березня глава КНР Сі Цзіньпін приїхав до Росії, де похвалив Путіна та назвав його "дорогим другом".

В Інституті вивчення війни проаналізували початок зустрічі, аналітики вважають, що Росія не отримала від Китаю бажане.

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