Путін сигналізує про намір "вести переговори": у Буданова відреагували на матеріал NYT

Нещодавно з'явилася західна публікація про те, що Владімір Путін посилає заходу сигнали про нібито свою готовність до заморозки російсько-української війни та ухвалення відповідної угоди. В ГУР прокоментували цю публікацію та нагадали про офіційну позицію України.

Представник ГУР МО Андрій Юсов прокоментував матеріал NYT про Владіміра Путіна. В етері телемарафону він зауважив, що таку інформацію необхідно моніторити й аналізувати, а також робити відповідні висновки, передає 24 Канал.

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Що сказав Юсов

Розвідник вказав на необхідність роз'яснювати, що за цим може стояти. Також необхідно пояснювати інтереси з боку України та міжнародного права.

Такі матеріали – це навіть добре, тому що напряму заперечується теза, що світ начебто забув про Україну. Ми бачимо, що зараз ціла низка важливих матеріалів на перших шпальтах провідних світових видань присвячена Україні. Це часто дискусійні матеріали, і ми повинні, звичайно, тут займати нашу проактивну позицію. Але сам факт, що Україна фігурує, що російське вторгнення фігурує – це дуже важливо,

– сказав Юсов.

Представник ГУР наголосив, що російська пропаганда не говорить нам про те, чого справді хотів би Владімір Путін та його режим. Він спростував кремлівські фейки про те, що в росіян нібито все добре, яєць на всіх вистачає, а їхня армія буцімто найкраща.

Звичайно, вони (росіяни – 24 Канал) хотіли б якомога швидше закінчити це вторгнення. Інша справа – на яких умовах,

– зауважив розвідник.

Він наголосив, що з точки зору українського національного інтересу та міжнародного права, Росія – це злочинець, який має бути покараний. Юсов додав, що Україна зацікавлена в якомога скорішому завершенні цієї геноцидної війни проти нашої держави, але з відновленням своєї територіальної цілісності та покаранням міжнародних злочинців.

Що цьому передувало

Видання The New York Times нещодавно заявило із повідомленням на анонімні джерела серед колишніх російських та чинних американських чиновників, що Путін через посередників та кулуарні дипломатичні канали з вересня надсилає сигнали західним країнам. Президент країни-агресорки буцімто готовий до припинення вогню та підписання угоди, але за умови, що все зупиниться на поточній лінії фронту.

Таким чином, диктатор може хотіти заморозити війну та залишити всі тимчасово окуповані українські території за Росією. Близькі до Кремля джерела запевняли західних журналістів, що Путін нібито дійсно готовий зупинитися. Водночас деякі російські співрозмовники припускали, що він може передумати, якщо окупаційна армія набиратиме обертів.

Якою була реакція