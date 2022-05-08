Путін сказав до 9 травня все закінчити на**р, – перехоплення окупантів перед "днем перемоги"

У Росії наближається сакральна дата 9 травня, на яку "моляться" як російські військові, так і прості люди. Напередодні "дня перемоги" російські військові у розмовах з рідними обговорюють паради, ядерний удар по Україні та повернення додому.

Розмови росіян перед 9 травня

Українські розвідники перехопили деякі розмови російських окупантів з рідними напередодні 9 травня. З їхніх бесід можна зробити висновок, що в Росії вже не раді війні проти України.

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Подруга російського військового назвала "найстрашнішою війною" вторгнення Росії в Україну.

Гірше Чечні. Зараз йде найстрашніша війна за всю історію,

– заявила подруга росіянина.

Також вона обурена, що у Москві відбудеться парад на 9 травня. Співрозмовниця окупанта впевнена, що в цей день щось станеться. Також вона заявила, що когось "виловлюють" у будні.

Подруга іншого російського військового поцікавилася, коли все закінчиться. Командування начебто обіцяло своїм військовим, що вони до 7 травня повернуться додому.

У відповідь співрозмовниця заявила, що президент Росії Володимир Путін неофіційно віддав наказ здійснити ядерний удар по Україні.

Путін віддав наказ неофіційно, щоб до 9 травня все це на**р закінчити. Якщо до 9 не закінчимо, то ядерною хр**ню їх усіх спалити, і хай здохнуть всі на**ін,

– сказала вона.

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У розмовах окупантів відчувається, що вони деморалізовані й скаржаться на великі втрати. За їхніми словами, війна точно не йде за планом Путіна.

Не знаю, за яким планом там іде. Але тут просто п**дєц, тут відбуваються просто такі страшні речі. Нас вчора накрили. Два – "200-х", шість – "300-х". Одним залпом,

– сказав окупант.

Російські військові мріють, щоб повернутися додому, але розуміють, що можуть не вижити.

У Росії готуються до "дня перемоги"

У столиці Росії Москві 9 травня відбудеться військовий парад до "дня перемоги". На заході повинен виступити президент Росії Володимир Путін.

Експерти очікують, що 9 травня Путін може офіційно оголосити війну Україні. Також існує ймовірність, що Росія розпочне напад на Молдову.

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Окрім того, Путін може оголосити про анексію Донбасу, чи визначити незалежність невизнаного Придністров'я.

Були розмови, що російський президент розглядає можливість оголошення загальної мобілізації у Росії.

У Міністерстві внутрішніх справ України попередили, що Росія 9 травня може вдатися до провокацій. Зокрема, існує загроза збільшення кількості ракетних ударів.

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