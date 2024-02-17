Операція "Прикриття": навіщо Путін вирішив похвалити Байдена
Владімір Путін заявив, що для Росії нібито буде краще, якщо на виборах у США переможе Джо Байден. Однак такі висловлювання можуть бути добре продуманою стратегією.
Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що Путін вміє обманювати людей. Тож слова про Байдена зовсім не є правдивими.
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Чому Путін похвалив Байдена
"Не треба забувати, що за своєю першою базовою освітою Путін є бандитом, а за другою – ФСБшник. Він майстер вербування, обману. Тому це було такою операцією прикриттям свого партнера Трампа", – зауважив Яковенко.
Насправді у Росії всі раділи, коли Дональд Трамп знову з'явився на політичній арені та оголосив про свій намір ще раз стати президентом. Втім, розуміючи, що надмірна радість може завадити Трампу, Путін прийняв рішення провести операцію "Прикриття". Саме тому він сказав, що Росії нібито потрібен Байден.
Це правильний спосіб ще більше "потопити" Байдена, сказавши про нього щось хороше. Якщо Путін хвалить Байдена, значить треба голосувати за Трампа – це така примітивна логіка,
– зауважив Яковенко.
У Росії помер Олексій Навальний: що відомо
- Про смерть російського "опозиціонера" повідомили 16 лютого. Пропагандистські ЗМІ написали, що йому нібито стало погано після прогулянки. Медики намагалися його реанімувати, але Навальний помер. За попередньою інформацією, у нього відірвався тромб.
- Спершу адвокат та рідні "опозиціонера" не повірили в такі повідомлення. Вони наголосили, що бачились з Навальним напередодні. Він почувався добре та не скаржився на здоров'я. Його адвокат терміново вирушив у селище Харп, де утримували підзахисного. Мати Навального заявила, що не хоче чути ніяких слів співчуття, адже бачила сина 12 лютого та з ним все було гаразд.
- За день до смерті Навальний брав участь у засіданні суду в онлайн-форматі. Він мати добрий вигляд і навіть жартував із суддею. Навальний іронічно просив суддю перерахувати йому гроші, адже вони закінчуються "через неправові рішення". Це відео стало останнім за участю “опозиціонера”.