Путін назвав Одесу "російською" й ухилився від питання, де б "хотів зупинити війну"

Російський президент Владімір Путін, виступаючи на засіданні "Валдай" зробив кілька провокативних заяв. Зокрема, глава Кремля не знає, де він хотів би "зупинити війну" в Україні.

Крім того, він цинічно назвав Одесу "російським та трохи єврейським містом". Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Президент Росії не сказав, де має закінчитися війна

Російська пропагандистка Маргаріта Симоньян вирішила поставити питання Путіну на дискусії у Валдаї. Зокрема, вона зухвало спитала, де російська армія "має зупинитися у ході спеціальної військової операції".

Це питання глава Кремля вирішив уникнути, тому невиразно сказав, що справа буцімто не у територіях, а в гарантіях безпеки російських громадян, які "вважають Росію своєю батьківщиною".

Путін також сказав, що це нібито "складне питання, що потребує тривалої розмови". Водночас він наголосив, що "боїться розмовляти" з чоловіком Симоньян, а з самою пропагандисткою "обговорить це питання згодом".

Путін сказав, що Одеса "російське місто"

Крім того, російський президент не забув згадати українську Одесу. Він наголосив, що наше місто буцімто є "російським, але все ж трохи єврейським".

Такі заяви особливо цинічно звучать, коли російська армія майже щодня обстрілює місто дронами-камікадзе й ракетами.

До того ж російська пропагандистка Маргаріта Симоньян не забула згадати й про ситуацію з Нагірним Карабахом. Окупантка зазначила, що буцімто Пашинян здав регіон Азербайджану, що нібито "нормальні вірмени все розуміють".

За її словами, "вірменський народ зобов'язаний Росії своїм рятуванням", навівши як приклад, що "у 19 сторіччі вірмен врятував дипломат і поет Грибоєдов, а у 21 сторіччі – російські миротворці".

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