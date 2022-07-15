Таке було вже перед 24 лютого, – політолог припустив, навіщо путін скликає радбез

владімір путін збирає сьогодні, 15 липня, оперативну нараду із постійними членами ради безпеки росії. Крім того, позачергове засідання також оголосила держдума.

Політолог Володимир Фесенко наголосив, що схожа ситуація в державі-агресорці була перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це він розповів 24 каналу.

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"Таке було вже перед 24 лютого. Тоді мовилось про офіційне визнання так званих квазіреспублік на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а після цього війна. Фактично, 21 лютого вже ухвалили остаточне рішення про початок повномасштабної війни проти України", – заявив Фесенко.

Які рішення можуть ухвалювати

Утім, як наголосив політолог, зараз війна вже триває. На його думку, найімовірніше, у росії можуть ухвалювати рішення, які пов'язані з офіційним оголошенням початку процесу анексії окупованих українських територій.

Тут не важлива форма. Зараз мовиться про пряму анексію. Тобто про те, щоб включити в склад росії окуповані території України,

– зауважив Фесенко.

Він припустив, що зараз, можливо, будуть обговорювати, як це зробити. Крім того, на думку Фесенка, можуть бути кадрові рішення щодо силового блоку – цього теж не слід виключати.

Питання мобілізації в країні-агресорці

За словами політолога, також можуть розглядати питання про часткову мобілізацію в країні-агресорці, оскільки до повної – росія зараз просто не готова. Він пояснив, що загальна мобілізація викличе цілу низку дуже неоднозначних наслідків, однак часткову – цілком реально провести.

"Це те, що можуть сьогодні розглядати, і до чого варто готуватися", – підсумував Фесенко.

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