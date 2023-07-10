Путін не розуміє, наскільки його позиції слабкі: чому диктатор продовжує ігнорувати реальність
Російський диктатор Владімір Путін неодноразово заявляв, що "воює на території України з НАТО". І сама кремлівська пропаганда сипала побоюваннями щодо його розширення і таким чином виправдовувала повномасштабну війну. Утім, це призвело до зворотного ефекту – Альянс розширюється, Путіну посилають чіткі сигнали, утім він їх геть не хоче бачити.
Про це 24 Каналу відзначив громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. Він пояснив, чому російський диктатор заплющує очі на очевидні речі.
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Позиції Росії
Авторитет Владіміра Путіна вже геть стертий до нуля, а його погрози ніхто не сприймає серйозно. Так, 4 квітня Фінляндія офіційно стала 31 членом НАТО. Після її приєднання до Альянсу загальна протяжність кордону НАТО з Росією зросла на приблизно 1 300 кілометрів. Російські пропагандисти у відповідь намагалися лякати військовими "сюрпризами", та як завжди це були лише слова.
"Це каже про те, що це були якісь надумані приводи для якихось дій. Насправді в Росії ФСБ утримує владу. Намагається розповсюдити її далі через корупцію, на полі бою, дипломатичними та політичними шляхами й цей тиск продовжується. Тому протистоїть воєнний союз НАТО. Все достатньо чітко позначено", – сказав громадський діяч.
Юрій Рашкін про внутрішні процеси в Росії: дивитись відео
Зворотний ефект пропаганди
Путін так хотів маніпулювати населенням через пропаганду, натомість сам піддався її впливу. Які б сигнали йому не посилав Захід і той же Альянс про те, що позиції Росії – все, бункерний очільник не буде їм вірити. Він звик слухати лише те, що хоче почути від своїх посіпак.
Скільки можна жити у королівстві, де всі визнали, що "король" голий? І по ТБ визнали, що це найновіша мода, і ми всі терміново будемо роздягатися, бо так ходить "король" – це найкращий одяг. Очевидно, в Росії можна робити все, що завгодно з населенням, що б не сказали по ТБ. Така реальність і вона все ближча до Північної Кореї,
– додав Юрій Рашкін.
Підтримка України та крах Росії: останні новини
- Путін хотів послабити Україну, але його план провалився. Наша країна отримує потужну підтримку від партнерів і припинятися вона через "втому від Києва" не буде. Про це раніше відзначив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, виступаючи на оборонній конференції в Лондоні. Тоді він наголосив, що Захід налаштований на довготривалу підтримку України.
- Не тільки Фінляндія, але й Швеція на шляху до вступу в НАТО. Є перспективи і в України. Більшість членів Альянсу вже погодилася з перспективою вступу нашої держави. Серед них і Туреччина. Її президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що наша країна на це заслуговує.
- Після заколоту Євгенія Пригожина в Росії наближається смута. Це розуміє тамтешній кримінальний олігархат, який тримає владу. Їм важливо хто буде наступним після Путіна, щоб встигнути врятувати свої гроші.