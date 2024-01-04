Путін злякався заколоту Пригожина: як диктатор намагається запобігти поваленню режиму
Джерело:Міністерство оборони Британії
Міноборони Британії 4 січня опублікувало інформацію про роль спеціальної "охоронної" структури у Росії. Вона була створення московською владою, за вказівкою Кремля. Ймовірно, російський диктатор намагається захистити Москву, за допомогою нових військових структур.
Ще у листопаді 2022 року російський диктатор Владімір Путін надав повноваження владі Москви щодо створення спеціальної силової структури для охорони столичного метрополітену. Пізніше вона отримала назву "відомчої охорони уряду Москви".
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У Кремлі нарощують сили оборони
Британська розвідка повідомляє, що з липня 2023 року ця структура почала набувати рис парамілітарної організації. Зокрема, вона отримала дозвіл застосовувати вогнепальну зброю. До неї планують залучити 15 тисяч осіб, з яких, ймовірно, уже вдалося доєднати кілька тисяч.
Експерти зазначають, що це ще один приклад російської традиції створювати парамілітарні структури, окремі від регулярної армії.
Аналітики також припускають, що поштовхом до посилення "відомчої охорони" стали побоювання щодо готовності силових структур у Москві після невдалого заколоту лідера ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина.
Також проєкт є можливістю для москвичів добровільно взятися за "патріотичні" обов’язки у воєнний час, уникаючи при цьому відправлення на передову в Україні. Мер Москви Сергій Собянін досі успішно обмежував прямий вплив конфлікту на жителів столиці, які живуть відносно добре,
– повідомили у розвідці.
Як зазначили у відомстві, більшість росіян, які поповнюють російську статистику втрат в Україні, походять з бідніших провінційних регіонів.
Що відомо про заколот Пригожина
- Пригожин 23 червня 2023 року заявив, що було завдано ракетного удару по тилах ПВК "Вагнера" з боку збройних сил Росії. Він звернувся до Шойгу та Герасимова. Він запитав, хто відповість "за геноцид російського народу". За словами Пригожина, так звана рада командирів ПВК "Вагнера" ухвалила рішення: "зло, яке несе військове керівництво Росії, має бути зупинено".
- Згодом рух "Атеш" повідомив, що росгвардію відправили перехопити вагнерівців. Майже у самому центрі Ростова помітили БТРи. За попередньою інформацією, було віддано наказ привести у повну бойову готовність підрозділи міністерства внутрішніх справ та нацгвардію.
- За майже добу вагнерівцям вдалося встановити контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а також кількома дорогами, що ведуть до Москви.
- Пізніше у низці російських ЗМІ повідомили, що найманці ПВК "Вагнера" готуються до відходу від штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону. Пригожин прийняв пропозицію самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка та припинив заколот.