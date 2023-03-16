Це відбулось на тлі заяв про те, що Путін страждає від посилених болів у животі. ЗМІ ж пишуть, що з нових кадрів помітно, що глава Кремля страждає від проблем зі здоров'ям, продовжуючи погрожувати Заходу.

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Що відомо про стан здоров'я Путіна

Телеграм-канал "Генерал СВР", який стверджує нібито має джерела у Кремлі та висвітлює ймовірні проблеми Путіна зі здоров'ям, написав, що глава Кремля під час зустрічі з Кадировим страждав від болю.

Зустріч повинна була продемонструвати відмінне здоров'я учасників та їхнє "міцне рукостискання". Вийшло не дуже. Путін на тлі проходження термінової терапії почувається не найкращим чином, а останнім часом у нього знову посилилися болі в животі, які не завжди вдається повністю купірувати,

– написав телеграм-канал "Генерал СВР".

Також він стверджує, що Путін:

перекосився від болю;

судомно хапається рукою за стіл, і це на офіційному кремлівському записі, де в хід йдуть найкращі та найвдаліші кадри.



Путін на зустрічі з Кадировим намагається контролювати руки / Фото Getty Images

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Окрім того, в телеграм-каналі написали, що замість Путіна в публічних заходах часто бере участь двійник-актор, який спеціально зробив пластичну операцію, щоб не відрізнятися від диктатора.

Незалежних доказів того, що це відбувається, немає, але така тактика регулярно використовувалася радянськими лідерами,

– зазначає видання.

Окрім того, додає, що Рамзан Кадиров вихваляв Путіна. Адже російський диктатор за 10 днів до цього чомусь прийняв у Кремлі його 17-річного сина Ахмата.

Зверніть увагу! Це не вперше Путін хапався на стіл. Це траплялось й у серпні 2022 року, коли глава Кремля слухав доповідь голови Росгвардії Віктора Золотова, зустрічався з керівником федеральної податкової служби Данилом Єгоровим, гендиректором Аерофлоту Сергієм Олександровським. Також у квітні 2022 року – під час зустрічі з Шойгу.

Що відомо про здоров'я Путіна