Дивна істота з усмішкою маніяка, – Подоляк розібрав останню поведінку Путіна

Остання поведінка Путіна не витримує ніякої критику. Загалом, уже 20 років відомо, що в нього абсолютний інший погляд на те, що таке людина, але нині він узагалі демонструє себе, як справжній маніяк.

Таку думку 24 каналу озвучив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Раніше повідомлялось про те, що Путін хоче втекти до Венесуели.

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У Путіна усмішка маніяка

Подоляк розповів, що Путін продемонстрував себе в усій своїй красі 7 грудня на зустрічі з радою з прав захисту людини. Це, звісно, вже звучить як оксюморон у Росії, але тим не менш. На цій зустрічі Путін сказав, що "СВО буде тривати ще довго, але в неї є успіхи у вигляді певних захоплених територій і прирізаної певної кількості українців".

У нього була усмішка маніяка. Очевидно, що це за психотип. Якщо б у 2008 році прийняли потрібні рішення щодо порушення міжнародного права, не було б 2014 року,

– зазначив радник голови Офісу Президента України.

Він додав, якби у 2014 році світ жорсткіше поставився до анексії Криму, підтримав би Україну зброєю, не було б зараз кривавої війни у 2022 році. Те, яким насправді є Путін було зрозуміло після Беслану в 2003 році. Треба було не загравати з ним і не боятись його.

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Путін живе в паралельному світі

За словами радника голови Офісу Президента України, Путін узагалі живе в паралельному світі. Він заявив про те, що йому вдалось те, чого не вдалось Петру І – дійти до Азовського моря й оголосити його внутрішнім морем Росії. Хоча в Росії Таганрог стоїть на узбережжі Азовського моря.

"Він так само може сказати, що ніхто у світі не використовував крилаті ракети масово по об'єктах енергетики, а він це зробив. Добре, то що, дати йому Нобелівську премію чи що? Зрозуміло, що він не відноситься до людської цивілізації як такої, з точки зору цінностей. Уже 20 років усім зрозуміло, що в них інший погляд на те, що таке людина", – зауважив Подоляк.

Він також сказав, що загалом непогано те, що Путін постійно публічно фіксує факти військових злочинів. У такому разі слідству навіть доводити нічого не треба, бо ось є заяви диктатора про те, які насправді мотиви цієї війни – вбити українців, захопити території.

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