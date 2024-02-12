Путін цього не розуміє: інтерв'ю з Карлсоном стало справжнім провалом

Понад двогодинне інтерв'ю Владіміра Путіна з американцем Такером Карлсоном було надзвичайним провалом. Він продемонстрував свою неадекватність.

Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що це інтерв'ю було буквально "публічним роздяганням" Путіна.

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Справжній провал

Як наголосила Романова, Путін наговорив величезну кількість маячні упродовж цього двогодинного інтерв'ю. І він цього зовсім не розуміє.

Це навіть не провал. Це – "публічне роздягання". Публічна демонстрація його психіатричних діагнозів. Путін не розуміє цього,

– сказала Романова.

Особливо кумедним була демонстрація так званих "листів Богдана Хмельницького". Очевидно, що хтось заздалегідь був змушений їх перекладати англійською мовою. Але Карлсон так і не прочитав їх під час розмови.

Інтерв'ю Путіна з Карлсоном: коротко

Президент Росії Владімір Путін дав понад двогодинне інтерв'ю американському "журналісту" Такеру Карлсону. Під час розмови пролунало багато огидних та цинічних заяв про Україну. До прикладу, він нахабно почав розповідати, що Україна "отримала" території, які їй не належали. А також – переконував, що слово "українець" колись не означало, що це була "окрема етнічна група.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба порівняв інтерв'ю Путіна з тим, якби умовно у 1944 році дали слово Адольфу Гітлеру. Але чомусь зараз Путіну дозволяють поширювати на весь світ свою пропаганду.

В Інституті вивчення війни зауважили, що в інтерв'ю Путін не розповів нічого нового та ексклюзивного. В Кремлі хотіли ж показати його як "впливового лідера".